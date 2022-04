Benzema málem nehrál, kouč řekl proč. Nejlepší na světě, žasla legenda

Co se stalo? „Ztratil akreditaci pro vstup na stadion,“ líčil Ancelotti. „Říkal jsem mu, rychle ji najdi nebo nebudeš moct hrát! Naštěstí vše dopadlo dobře. Co bych o něm řekl? Nemám slov. (úsměv) Asi že je to Velký Karim,“ dodal.

„Není jen střelec, je to opravdu kompletní hráč. Dává hodně gólů, ale pomáhá nám i v mezihře. Navíc se stále víc projevuje jako lídr," citovala agentura Reuters Ancelottiho, jenž se po prodělání koronaviru stihl připojit k týmu až v den utkání.

Benzema zařídil Realu dvougólové vedení dvěma těžkými hlavičkami, ještě do poločasu snížil Havertz. Krátce po pauze ale francouzský kanonýr využil velké chyby gólmana Mendyho a zkompletoval hattrick - stejně jako v odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Paris St. Germain.

Navíc se stal vůbec prvním hráčem, jenž nasázel tři góly Chelsea v jednom zápase v Lize mistrů ve vyřazovací fázi. „Kouzelný večer, podobně jako na San Bernabéu proti PSG. Přijeli jsme sem vyhrát a ukázat, že jsme Real Madrid. Hráli jsme skvěle od první do poslední minuty," líčila hvězda zápasu.

Benzema se v této sezoně poprvé v kariéře podílel na 50 brankách (37 gólů, 13 asistencí) a dotahuje se na čelo tabulky střelců LM. Na vedoucího Roberta Lewandowského z Bayernu ztrácí jedinou trefu.

„Svůj tým vystřelil na špici v lize. Je to kouzelník," chválil ho pro BT Sport Rio Ferdinand, legenda Manchesteru United. „Když byl v Realu Cristiano Ronaldo , Benzema měl dost pokory, aby se stáhl do pozadí, protože dobře ví, co znamená tým. Nyní však vyšel ze stínu. Je mu 34, ale je nejlepší devítka na světě. Ocitl se ještě na vyšší úrovni," doplnil.

„S přibývajícím věkem je pořád lepší a lepší, jako dobré víno. Máme opravdu velké štěstí, že ho máme v týmu," dodal Ancelotti, jenž navzdory náskoku ze hřiště Chelsea varoval před domácí odvetou. Ta je v Madridu na programu v úterý.