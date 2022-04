Divoká dohra v Madridu. Savič řádil, mela v tunelu, dorazila i policie

Fernandiho a Rodri se radují z postupu do Manchesteru City do semifinále • Reuters

Pořádně napjatá atmosféra panovala už během prvního zápasu čtvrtfinále Ligy mistrů v Manchesteru. Hráči City si k odvetě do Madridu přivezli výhru 1:0, která nakonec stačila na postup. Fotbalisté Atlétika ale vyřazení po domácí remíze 0:0 nenesli dobře. Především pak bývalý hráč Citizens Stefan Savič, který nejprve zvedal za dres a poponášel ležícího Fodena, následně dal hlavičku Sterlingovi a nakonec ještě potahal za vlasy Grealishe. Drama pokračovalo i v tunelu při odchodu do šaten...

Běžela 89. minuta a odvetné utkání čtvrtfinále Ligy mistrů na stadionu Atlétika Madrid mezi domácími a Manchesterem City směřovalo k bezbrankové remíze. Ta znamenala vyřazení evidentně nervózních „Rojiblancos“. Závěrečné šílenství pak odstartoval obránce domácích Felipe, který se zbytečně po skončení akce ohnal po Philu Fodenovi.

Ten se začal svíjet na zemi a velmi zkušeně se odkutálel zpátky na hrací plochu tak, aby se musel zápas přerušit. Tenhle Angličanův tah byl ovšem červeným hadrem pro rozzuřeného temperamentního býka Stefana Saviče. Bývalý hráč Citizens se okamžitě jal Fodena za dres táhnout mimo hřiště, což se pochopitelně nelíbilo Fodenovým spoluhráčům.

Hodně aktivní byli stopeři Nathan Aké a Aymeric Laporte, který roztržku i následující dění v tunelu po zápase zhodnotil: „Víme, jací jsou, a vždy dělají to samé. Byli to oni, kdo ztrácel čas a dostával se do absurdních střetů. Bylo to mnoho povyku pro nic.“

Tohle (nikoliv shakespearovské) drama ale pokračovalo.

Savič se pak prezentoval hlavičkou směrem k temeni Raheema Sterlinga a tahal za vlasy náhradníka Jacka Grealishe. Když se Angličan dostal na hrací plochu vlasy mu pak až komicky prohrabával společně se Šimem Vrsaljkem znovu.

Dohra ještě během dvanáctiminutového nastavení? Šest žlutých karet - viděli ji Savič, Felipe (pro něhož byla druhá v zápase a tedy červená), kouč Diego Simeone na domácí straně a Foden, Aké, Rijád Mahréz a Joao Cancelo na té hostující.

Ostatně kouč Simeone jako vždy ukázal svoji temperamentní povahu, když se do šarvátky zapojil a navíc přidal i nadávky směrem k lavičce City. Což po duelu odmítal. „Ne, prosím, nic takového. Mezi hráče jsem šel jen proto, abych je uklidnil,“ vykládal pak Argentinec. A (nejspíš ironický) potlesk? „Ten vůbec nebyl adresován lavičce soupeře, ale lidem na tribunách za úsilí, jímž nás podporovali. Jak bych mohl takovým fanouškům nezatleskat?“

Dohra v tunelu

Velice často se po závěrečném hvizdu rozkmotřené tábory uklidní, podají si ruce a poražený uzná, že padl. Ne tak na Wanda Metropolitano. Že na kouče hostí z tribun létaly flašky, už asi nikoho nepřekvapí. I on ale vyhrocený závěr nijak zvlášť nekomentoval. „Někdo má skvělý slovník, je velmi inteligentní, a přitom vámi pohrdá. Jiní z nás mají slovník méně vybraný, ale nejsou to hlupáci," pravil jen diplomaticky na adresu Simeoneho.

Při odchodu do šaten však nezůstali diplomaty hráči. I v tunelu pokračovaly strkanice, hádky a křik. Obránce Vrsaljko dokonce hodil předmět (pravděpodobně holenní chrániče) po Laportem. Co se všechno dělo, sledujte na videu...

Do tunelu pak museli dorazit i místní policisté, kteří se většinou pohybují poblíž kvůli řádění fanoušků. Nyní ale vypomáhali pořadatelům a klidnějším členům týmů oddělovat od sebe rozezlené a hádkychtivé hvězdy obou souborů.

Skóre už se nicméně neměnilo, dvojutkání skončilo těsným skóre 1:0 pro Citizens, kteří se v semifinále Ligy mistrů brzy do Madridu vrátí. Čeká je totiž dvojutkání s Realem.