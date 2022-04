Ponorka potopila Bayern. Barcelona lanaří Lewu. Schick jako náhrada?

Robert Lewandowski slaví gól do sítě Villarrealu • Reuters

Zásah. Potopeno. „Žlutá ponorka“ sestřelila mnichovský kolos a postarala se o prvotřídní šok ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Slavný Bayern, jenž kvaltoval do finále, kouše hořké vyřazení. Skončil na kopačkách španělského Villarrealu, který si po skolení Juventusu v osmifinále připsal další cenný skalp. Německý klub navíc řeší problém ohledně příští sezony. Hrozí, že přijde o největší hvězdu – Roberta Lewandowského. Polský střelec laškuje s Barcelonou, kde po něm touží kouč Xavi.

S tímhle se nepočítalo, a proto je fotbal krásný sport, který může napsat úžasný příběh. Třeba takový, v němž klub z malého přístavního města ze Španělska, kde žije zhruba 50 tisíc obyvatel, složí kolos z hlavního města Bavorska. Villarreal uhrál v Allianz areně remízu 1:1, ta ho po domácí výhře 1:0 v úvodním souboji čtvrtfinále Ligy mistrů posunula do semifinále, kde vyzve lepšího z dvojice Liverpool/Benfika.

Přitom po prohře ve Španělsku panoval v bavorské metropoli klid. „Hráli jsme špatně,“ uznal před týdnem kouč Bayernu Julian Nagelsmann. „Ale Villarreal udělal jednu chybu, nechal nás naživu. V odvetě je za to potrestáme,“ hlásil sebevědomě.

A skutečně tomu vše nasvědčovalo. Bayern doma přepnul na vyšší obrátky a svého soka přehrával, mačkal, ždímal. Tenhle nápor nešlo ustát, v 52. minutě se prosadil Lewandowski a v ten moment o postupu Nagelsmannovi družiny snad nikdo nepochyboval.

Dvacet minut před koncem ve vyložené šanci selhal Thomas Muller, gól visel ve vzduchu. A přišel. Jenže na druhé straně. V závěru vyrovnal na 1:1 Samuel Chukwueze a ochromený Bayern se již na nic nezmohl. Konec. Po závěrečném hvizdu zůstávali domácí fanoušci ještě několik okamžiků na tribunách, mlčky, v šoku. Slyšet byl jen hostující sektor a slavící hráči Villarrealu. Na senzační postup jim stačily pouhé dvě střely na branku ve dvou zápasech, které znamenaly dva góly.

„Rozhodl první zápas, to byl klíč,“ soukal ze sebe zklamaný Nagelsmann. „V odvetě jsme hráli dobře, po taktické stránce super. Co se týče intenzity hry, šlo o jeden z nejlepších duelů v poslední době. Jenže jsme potřebovali vstřelit víc gólů. Thomas měl obrovskou šanci. To musí dávat…,“ zlobil se.

Co naplat. Dál jde Villarreal, jenž si po vyřazení Juventusu v osmifinále připsal další cenný skalp. Není to poprvé, kdy skromný španělský klub dokráčel do semifinále Ligy mistrů. Podobnou pohádku napsal už v ročníku 2005/06, kde skončil před branami finále na kopačkách Arsenalu. Za sebou přitom nechal Rangers, Inter Milán a ve skupině i Manchester United.

Zůstane Lewandowski?

V Mnichově kromě krachu v nejprestižnější klubové soutěži momentálně řeší doutnající problém. Lewandowski nemůže nalézt společnou řeč s vedením klubu ohledně nové smlouvy, stávající končí v létě 2023. Polák chce kontrakt na tři roky, což se Bayern zdráhá nabídnout. Šanci vycítila Barcelona, která by forvarda, jenž v této sezoně nasázel 47 gólů v 41 duelech, ráda přetáhla na Camp Nou.

„V posledních týdnech jsme hodně pátrali a zjistili jsme, že Barcelona o Lewandowského skutečně stojí. Zejména proto, že k vysněnému přestupu Erliga Haalanda z finančních důvodů nedojde,“ sdělil Marc Behrenbeck, reportér ze Sky Germany. „Robert je nakloněn k odchodu do Katalánska. Vždy pro něj bylo snem zahrát si ve Španělsku.“

Na Camp Nou o polském šutérovi jednali, stojí o něj především trenér Xavi, jenž chce do týmu forvarda, který nasází 30 a víc branek za sezonu. Vedení není proti. Dokonce měly proběhnout už i první námluvy klubu se samotným hráčem. „Barcelona je připravena nabídnout dvouletou či tříletou smlouvu s ročním platem až 40 milionů eur (978 milionů korun),“ prozradil Behrenbeck.

O odchodu Lewandowského v Mnichově nechtějí ani slyšet. „Nejsme šílení, abychom diskutovali o přestupu hráče, který nastřílí každý ročník čtyřicet branek,“ vyjádřil se Oliver Kahn, brankářská legenda Bayernu a toho času sportovní ředitel. „Určitě s ním počítáme i na další sezonu.“

Lewandowski se přitom setrvání nebrání, jen chce mít jistotu, že s ním Bayern počítá na delší dobu, ne jen na další rok. Proto žádá o nový tříletý kontrakt. „Jsem otevřený všemu, zůstávám v klidu,“ líčil třiatřicetiletý útočník v březnu. „Je pro mě důležité, abych se soustředil na svoji hru a měl klid na práci. Všechno, co se týče nové smlouvy, zůstává v pozadí,“ dodal.

Jenže podobně jako Liverpool odmítá kvůli nastavené finanční struktuře dát Mohamedovi Salahovi požadovaný plat u nové smlouvy, se i Bayern drží svých pravidel. A ač Lewandowski patří v současnosti mezi nejlepší hráče na světě, nehodlá nabízet smlouvu na další tři roky, kdy by mu bylo už šestatřicet.

Podle zainteresovaných německý novinářů se Bayern v tichosti připravuje na odchod své hvězdy. V létě bude k mání za 75 milionů eur (1,8 miliardy korun) Haaland, kterého v Mnichově vidí jako ideální náhradu. Nora by pak v Dortmundu mohl vystřídat český bombarďák Patrik Schick, jenž zároveň zůstává i na radaru Nagelsmanna.