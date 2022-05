Kloppovo eso Díaz: geniální koupě poslala Liverpool do finále Ligy mistrů

Liverpool hazardoval v semifinále Ligy mistrů proti Villarrealu s dvougólovým náskokem, sen o quadruple se otřásal v základech. Jenže pak vytáhl Jürgen Klopp kolumbijské eso, které změnilo osud dějin. „Reds“ otočili zásluhou Luise Díaze z 0:2 na 3:2 a slaví postup do finále. „Vím, že Díaz přestupoval zimě, ale… Pro mě je to podpis sezony,“ líčil Rio Ferdinand, legenda Manchesteru United a toho času televizní expert.

Mělo jít o formalitu. Drama? Kdepak, tady se nic zajímavého dít nebude. Ozývaly se hlasy, před odvetným duelem semifinále Ligy mistrů Liverpoolu na půdě Villarrealu. Anglický klub si do Španělska přivezl dvougólový polštář z úvodního souboje. Jenže domácí se statusu odsouzených vzepřeli, už ve třetí minutě se trefil Boulaye Dia a „žlutá ponorka“ nabrala kurz obrat!

Estadio de la Cerámica, domov Villarrealu, bouřil. Rychlá trefa zvedla tepovou frekvenci svěřencům Unaie Emeriho do takové hladiny, že přehrávali Liverpool po všech stránkách. V nasazení, pohybu, presinku. Prostě ve všem. Kloppova parta nestíhala. Komu se naposledy podařilo Liverpool zatlačit do úzkých? Před poločasem se navíc do vzduchu pověsil Francis Coquelin a náskok hostí byl smazán.

Příběh o další senzaci se rozepsal. Villarreal letošní poutí vyřazovací fází nejprestižnější klubové soutěže za sebou nechal už Juventus či Bayern Mnichov. A na řadě byl Liverpool.

„Co jsem říkal hráčům o poločase? Hrajte lépe než v prvním! Museli jsme zůstat v klidu,“ popsal Klopp dění v kabině. „Co jiného jsem mohl pronést? Všichni jsme věděli, jaký milník se před námi tyčí. Jedinou šancí vyhrát finále Ligy mistrů je dostat se tam.“

Něco bylo ale potřeba změnit. Adeptů na vystřídání se nabízelo hned několik. Nakonec se německý kouč odhodlal pouze k jednomu tahu. Na hřiště poslal křídelníka Luise Díaze. A zbytek už je historie. Liverpool zařadil asi tak třikrát vyšší rychlost, zatlačil domácí do obranných hradeb a třemi góly duel otočil. Největší kredit si na zvratu vysloužil právě kolumbijský expres, jenž se zaskvěl i gólovou trefou na 2:2.

Celým jménem Luis Fernando Díaz Marulanda se na hřiště vrhl jako rozzuřený býk v ulicích Pamplony na tradiční akci při oslavách svátku sv. Fermína. S míčem u nohy jej obránci chytali marně, spíš honili jeho stín. „Byl fantastický. Ve chvíli, kdy nastoupil, dokonale změnil hru,“ chválil Peter Crouch, někdejší útočník Liverpoolu, jenž zápas komentoval pro stanici BT Sport.

„Ve finále určitě nastoupí od úvodní minuty. Nepochybuji. Zaslouží si to. Mluvil jsem o něm s Jürgenem, jenž mi řekl, že Luis si užívá každý den a fotbalem doslova žije,“ pravil Crouch a přidal se i spolukomentátor Michael Owen: „Nikdy jsem neviděl hráče, který by se od trávníku odlepoval tak lehce, doslova po něm létá. Je neuvěřitelné, jak rychle zapadl do týmu a přivykl tempu.“

Pětadvacetiletý Díaz dorazil na Anfield teprve v lednu z Porta. Přestupová suma? 37,5 milionu (1,1 miliardy korun), což je na dnešní poměry parádní kauf. Jen pro srovnání. Manchester City v létě kupoval Jacka Grealishe za 100 milionů liber (2,9 miliardy korun) a United Jadona Sancha za 73 milionů liber (2,1 miliardy korun. Ferdinand příchod Kolumbijce označil za podpis sezony.

„Proti Villarrealu byl výjimečný. Snažili jsme se ho hned dostat do tempa, ve kterém je nezastavitelný. Je to speciální hráč, dokonale se k nám hodí svou vůlí po vítězství,“ chválil Andy Robertson parťáka. Přidal se i Virgil Van Dijk: „Způsob, jak hraje jeden na jednoho? Fantazie! Nezáleží na tom, proti komu stojí, prostě přes něj projde. A když míč ztratí, hned jej získá zpátky. Takhle znova a znova. Ještě jsem ho neviděl unaveného.“

Liverpool si tak i díky Díazovi zajistil postup do finále Ligy mistrů, ve kterém vyzve lepšího z druhého semifinálového souboje mezi Realem Madrid a Manchesterem City. „Reds“ navíc stále živí sen o ovládnutí čtyř hlavních trofejí, takzvaném quadruple.