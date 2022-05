Krach City a zlomený Guardiola: mizerná střídání i zkoprnělá hvězda

Rodrygo posílá hlavou Real do vedení • Reuters

Rodrygo dvěma góly v závěru poslal semifinále Real vs. City do prodloužení • ČTK / AP / Bernat Armangue

Fotbalisté Realu slaví v čele s hrdinou Rodrygem postup do finále Ligy mistrů • Reuters

Euforie Realu po postupu do finále Ligy mistrů • ČTK / AP / Manu Fernandez

Karim Benzema se raduje z postupu do finále Ligy mistrů • Reuters

Rodrygova vítězná modlitba s Viniciem po postupu Realu do finále Ligy mistrů • Reuters

Carlo Ancelotti děkuje fanouškům po postupu Realu do finále Ligy mistrů • Reuters

Vinicius jr. se objímá s hrdinou Rodrygem po postupu Realu do finále Ligy mistrů • ČTK / AP / Bernat Armangue

V devadesáté minutě vedete 1:0, relativně v klidu kráčíte za vysněným postupem do finále. Jenže Liga mistrů je nevyzpytatelná soutěž. A právě v tom je nádherná. Real Madrid famózním obratem zvítězil v semifinálové odvetě 3:1 a postoupil přes favorizované City. Pep Guardiola kousal v elitní soutěži už šesté semifinálové vyřazení v kariéře. „Potřebujeme čas, abychom to vstřebali,“ pravil úspěšný kouč. Co stálo za šokujícím vyřazením?