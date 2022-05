NEJ obraty LM: Magický Camp Nou a Istanbul, Ancelotti vítěz i poražený

Magická noc v Istanbulu, na kterou nelze zapomenout. Navíc s českou stopou na straně Liverpoolu, kde ušatý pohár vyválčili Vladimír Šmicer a Milan Baroš. Úvodní poločas se však vyvíjel zcela opačně – AC Milán pod taktovkou Carla Ancelottiho vedl 3:0. Nic nenasvědčovalo tomu, že měl přijít kardinální krach. Omyl. Liverpool předvedl stíhací jízdu – postupně se trefili Steven Gerrard, Šmicer a Xabi Alonso. Utkání prošlo za remízového stavu až do penalt, kde zářil brankář Jerzy Dudek. Poslední penaltu Liverpoolu proměnil Šmicer. Elitní kanonýr Andrij Ševčenko však v rozhodujícím okamžiku odpověď nenašel.

Spektakulární noc na Camp Nou. Z Paříže si Barcelona přivezla leda tak ostudu, když padla 0:4. Ale v Katalánsku rozbalili Messi a spol. demolici, kterou by neustála ani Eiffelovka. Přitom ještě v 88. minutě ji od historického postupu dělily tři góly, jenže ona je skutečně dala. Barcelona to však dokázala. Během sedmi minut a 16 vteřin dokonala své dílo. Jedinou kaňkou byla nafilmovaná penalta Luise Suáreze, kterou německý sudí Deniz Aytekin přehlédl.

Stejně jako ve finále Ligy mistrů v roce 2005 s AC Milán, i tentokrát prohrával 0:3. Tehdy v poločase, nyní po první zápase semifinále s Barcelonou. Tak jako před 14 lety se nakonec radovali jeho fotbalisté. Ačkoliv jim chyběla dvě útočná esa – Mohamed Salah, Roberto Firmino – dokázali „reds“ zvrátit prakticky nemožné. V 7. minutě odvety otevřel skóre Divock Origi. Stav 1:0 vydržel až do poločasu a ačkoliv byli domácí lepším týmem, Barcelona si stále hýčkala dvoubrankový náskok. V závěru se ale děly věci. Obrat nastartoval Trent Alexander-Arnold, když nachytal celou barcelonskou obranu filigránsky zahraným rohovým kopem, z čehož těžil Origi, který svou druhou trefou v zápase rozhodl o postupu Reds do finále Ligy mistrů.

Velká show! Paradoxně ale při pohledu na los osmifinále nebylo moc větších favoritů na postup, než jakým byl Real Madrid, jemuž stála v cestě partička mladíků Ajaxu Amsterdam. Tehdejší vítěz posledních tří ročníků Ligy mistrů vstoupil do dvojzápasu dle svých představ a z Nizozemska si přivezl do domácí odvety výhru 2:1. Jenže ta „bílému baletu“ vůbec nestačila. Už v 18. minutě vedl Ajax 2:0, navíc po hodině hry přidal Dušan Tadič třetí gól. Vzápětí snížil na 1:3 Marco Asensio, ale poslední slovo měl Lasse Schöne, který pečetil výhru (4:1) a demolice královského celku byla dokonána.

čtvrtfinále 2004 Deportivo La Coruňa - AC Milan 4:0 (první zápas 1:4)

A zase ten Ancelotti! Na San Siru vyhráli Maldini a spol. pohodlně 4:1. Ideální náskok do odvety, dalo by se říct. Jenže španělská grupa měla tehdy výjimečný kádr. Walter Pandiani zavelel k obratu a senzace byla na světě. Deportivo La Coruňa ovládl proti panujícímu šampionovi odvetu 4:0 a šel do semifinále. Tam bylo následně vyřazeno Portem, na jehož lavičce seděl jakýsi José Mourinho a zbytek slavné historie už znáte…