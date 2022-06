Finsko, nebo Lotyšsko? Plzeň zná soupeře na cestě do Ligy mistrů

Ve středu to byl přesně měsíc. Měsíc od posledního zápasu v mistrovské sezoně a nekonečné euforie. Plzeň se po čtyřech letech stala králem fotbalového Česka a teď vyhlíží návrat do předkol Ligy mistrů. Už za necelých pět týdnů narazí na nejlepší tým Finska, či Lotyšska. HJK Helsinky, nebo RFS Riga? Rozhodne první předkolo, které se rozehraje pátého a šestého července.

„Oba možní soupeři jsou pro mě zatím neznámí, ale pravděpodobně finský tým bude silnější,“ reagoval plzeňský trenér Michal Bílek. „A jsem rád, že odvetu budeme hrát doma před našimi fanoušky. Náš cíl je jednoznačný – hrát na podzim poháry.“

Pro Bílkův tým bude první bitva s Helsinkami či Rigou premiérou v nové sezoně, FORTUNA:LIGA se rozjede až poslední víkend v červenci. I proto na západě začali s přípravou fyzickými testy už ve středu a po čtyřech domácích zápasech přijde ladění v tyrolských Alpách. Zato ve Finsku i Estonsku je sezona skoro v polovině, hraje se tam od jara do podzimu. „Pro soupeře může být výhoda, že bude víc rozehraný, ale pořád máme dost času na přípravu,“ vzkázal záložník Pavel Bucha.

Pro připomenutí: Plzeň si Champions League zahrála zatím třikrát.

Před jedenácti lety si po historicky prvním titulu vychutnala třeba dvě partie s Barcelonou (tenkrát ještě s Lionelem Messim) a AC Milán. Pamatujete? Viktoria kvůli rekonstrukci plzeňské arény hrála sváteční zápasy v Edenu.

Na podzim 2013 narazila na Manchester City či Bayern Mnichov. Trenér Pavel Vrba se po první štaci na západě loučil výhrou 2:1 po velkém obratu s CSKA Moskva.

Pak je tu ještě čtyři roky stará vzpomínka na duely s Realem Madrid nebo AS Řím. I do třetice z toho bylo jarní pokračování v Evropské lize.

Rok 2018 byl zatím poslední, kdy si Plzeň zahrála skupinu poháru. Potom třikrát za sebou selhala v předkolech. „Ani já ještě skupinu pohárů nehrál, pokaždé jsem skončil už v létě,“ poznamenal Bucha.

I z jeho slov poznáte, že parta z města čtyř řek má v pohárech co napravovat. Před rokem měla vydlážděnou cestu do nové Konferenční ligy, ale bez problémů zvládla jen druhé předkolo s Brestem. V následujícím dvojzápase s The New Saints musela Plzeň vymazat nečekané dvougólové manko z Walesu a postoupila až po penaltovém nerváku.

V play off už ale narazila, proti CSKA Sofie nestačil ani náskok 2:0 z domácího zápasu. Zpackaná odveta v Bulharsku může děsit ve snech i skoro po deseti měsících: rozhodující úder Viktoria schytala ve 119. minutě…

Na rozdíl od Slavie a Sparty se sice mohla soustředit jen na ligu a cestu za titulem, ovšem v klubové pokladně zoufale chyběly pohárové bonusy. V Plzni dobře vědí, že se evropské sucho na podzim nesmí opakovat.

„Máme šanci hrát Ligu mistrů a pro každého z nás je to obrovská motivace,“ pravil Bucha. „Doufám, že budeme postupovat co nejvýš a splníme si společný sen.“

Los 2. předkola fotbalové Ligy mistrů v Nyonu (první utkání 19. a 20. července, odvety 26. a 27. července):

Mistrovská část:

HJK Helsinky/RFS Riga - Plzeň

The New Saints (Wal.)/Linfield (Sev. Ir.) - Bodö/Glimt (Nor.)/KÍ Klaksvík (Faer. ostr.)

Ballkani (Kos.)/Žalgiris Vilnius - Malmö/La Fiorita (San Marino)/Inter Club d'Escaldes (And.)/Levadia Tallinn/Víkingur Reykjavík

Tobol Kostanaj/Ferencváros Budapešť - Slovan Bratislava/Batumi

Dinamo Záhřeb - Škupi (Mak.)/Lincoln Red Imps (Gibr.)

Lech Poznaň/Karabach - FC Curych

Ludogorec Razgrad/Sutjeska Nikšič (Č. Hora) - Shamrock Rovers (Ir.)/Hibernians (Mal.)

Maribor/Soligorsk (Běl.) - Zrinjski Mostar/Šeriff Tiraspol

Maccabi Haifa - Olympiakos Pireus

Pjunik Jerevan/CFR Kluž - Dudelange (Luc.)/FK Tirana

Nemistrovská část:

Midtjylland - AEK Larnaka

Dynamo Kyjev - Fenerbahce Istanbul