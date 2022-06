Los Ligy mistrů ONLINE: Plzeň se dozví soupeře pro 2. předkolo

Plzeň se dnes dozví soupeře pro 2. předkolo Ligy mistrů. V úterý večer se deset možných variant pro Viktorii zúžilo na pouhé tři, český mistr narazí na lepšího z duelů HJK Helsinky - RFS Riga, The New Saints - Linfield, nebo Ballkani - Žalgiris Vilnius. Může tak dojít na repete s velšským TNS, se kterým Západočeši loni svedli velkou bitvu ve 3. předkole Konferenční ligy. Los startuje ve 12 hodin, ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.

Losování, při němž bude Viktoria nasazená, se tradičně uskuteční ve švýcarském Nyonu. Liga mistrů odstartuje ve 12:00. O hodinu později začne log Konferenční ligy, ve kterém se dozví soupeře i Slavia a Sparta.

Plzeňští měli původně na výběr z 10 možných variant, UEFA ale v předvečer losu rozdělila týmy do skupin, čímž se okruh možných soupeřů pro Viktorii zúžil na tři dvojice z 1. předkola. Západočeši narazí na lepšího z duelů HJK Helsinky - RFS Riga, The New Saints - Linfield, nebo Ballkani - Žalgiris Vilnius. Viktoria už nemůže dostat papírově nejtěžší protivníky FC Curych či Maccabi Haifa ani Slovan Bratislava.

Slovácko se jako vítěz domácího poháru MOL Cupu z 3. předkola Evropské konferenční ligy posunulo do 3. předkola Evropské ligy díky umístění finalistů letošní Evropské ligy AS Řím a Feyenoordu Rotterdam v domácích soutěžích.

Český fotbal kvůli poklesu v žebříčku koeficientů přišel o jeden tým v pohárech, takže do předkol může nasadit jen čtyři místo dosavadních pěti zástupců.

Možní soupeři pro Plzeň ve 2. předkole LM:

HJK Helsinky (Finsko)/RFS Riga (Lotyšsko)

The New Saints (Wales)/Linfield (Severní Irsko)

FC Balkani (Kosovo)/Žalgiris Vilnius (Litva)