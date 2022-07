Kopic před duelem s HJK: Favorit asi jsme. Konkurence? Nic nového

V dresu plzeňské Viktorie načíná sedmou sezonu. Jako jeden z mála členů kádru pamatuje znělku Ligy mistrů a ví, jak chutnají zápasy proti naprosté elitě. Jan Kopic (32) chce svému týmu maximálně pomoct i v důležitém vstupu do 2. předkola Ligy mistrů proti HJK Helsinky. Přiznává, že pod trenérem Bílkem změnil styl hry a pracuje mnohem víc dozadu. „Když vidíte, že to přináší úspěchy, vezmete to za své,“ vykládal před odletem do finské metropole.

Tři roky jste chyběli ve skupině evropských pohárů. Pokud zvládnete Helsinky, jste minimálně v Konferenční lize. Je to o důvod víc nic nepodcenit proti soupeři, který je považovaný za outsidera?

„Outsiderem bych je nenazval, ale favorit asi jsme. Tři roky jsme nebyli v Evropě, to je pro Plzeň dlouhá doba. Za každou cenu musíme postoupit do skupiny, to je jasný cíl celé sezony.“

Jste na důležitý zápas náležitě vyladění?

„Já věřím, že jo, ale to ukáže až ostrý zápas. Je to ošemetné. Můžeme v přípravě všechno vyhrát, ale když nezvládneme tenhle dvojzápas, možná nejdůležitější v sezoně, budeme v krizi.“

Ve Finsku už běží ostrá sezona, pomůže to vašemu soupeři?

„Může to být jejich výhoda, už úspěšně zvládli i jedno předkolo (proti RFS Riga). Mají to osahané, pro nás půjde o první mistrovské zápasy, ty jsou vždycky nevyzpytatelné. Ale na to se nemůžeme vymlouvat, musíme postoupit.“

Jaký jsou podle vás Helsinky soupeř?

„Mají nepříjemný styl, hrají na tři stopery a dva halvbeky. Já osobně tohle rozestavení moc rád nemám, ale tak to prostě je. Intenzivně jsme se na to připravovali. Myslím, že víme, jak na ně.“

Odlišné rozestavení se týká především vás krajních hráčů. Počítáte s odlišnými taktickými pokyny?

„Zase tak úplně nové to není, hrají takhle i nějaké týmy u nás v lize.“

Také belgický Sint Truiden, s nímž jste v přípravě inkasovali tři branky za poločas. Pomůže tahle zkušenost?

„Hráli tak Belgičani i turecký Besiktas (0:0 v generálce), takže se dá říct, že soupeře jsme měli v tomhle směru ideální. Doufám, že jsme se dobře připravili.“

Vy osobně musíte v odlišném systému makat víc dozadu?

„Jak víte, pod trenérem Bílkem hrajeme trochu jiným stylem, ale přináší to úspěchy. Proč to tedy měnit. Získali jsme tím titul, pojedeme takhle pořád dál. Já jsem v zápasech zodpovědnější. Když vidíte, že to přináší úspěchy, vezmete to za své.“

Vyhovuje vám na pravé straně osvědčená spolupráce s Radimem Řezníkem a celkově to, že sestava se příliš nemění?

„Je to výhoda, že jsme dlouho pospolu. Kdyby se to víc točilo, moc se zvyknout nedá.“

V létě přišlo osm nových hráčů, vnímáte v týmu větší konkurenci?

„Jsem v Plzni osmý rok, každý rok sem chodí noví hráči, nejde tu o nic nového. Zase budu muset makat.“

Jaká je atmosféra v týmu těsně před náročným vstupem do sezony? Působíte na méně zkušené spoluhráče?

„ (úsměv) Já se spíš koukám sám na sebe. Každý cítí, že tenhle zápas je důležitý, maximálně se na něj koncentrujeme.“