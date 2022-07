Plzeň o LM a peníze: startuje ruleta o miliony, zůstane klub u Šádka?

Kapitán plzeňské Viktorie Lukáš Hejda by měl být zdravotně v pořádku před vstupem do předkola Ligy mistrů • ČTK / Chaloupka Miroslav

PŘÍMO Z HELSINEK | Kulička se roztáčí. Stačí trefit správné políčko a Viktoria Plzeň zinkasuje v evropské ruletě zásadní balík. Jako první stojí v cestě ve druhém předkole Ligy mistrů HJK Helsinky, kde Západočeši večer startují sezonu (18.00). Český mistr hraje o velké sumy – vysněná je částka 400 milionů korun za postup do základní skupiny elitní soutěže, zásadní by byl příjem i z účasti v play off o Champions League. Pak by Adolf Šádek pravděpodobně nemusel klub prodávat.

Už v případě odklizení finského mistra si Viktoria znatelně odfrkne – jistotou Evropské konferenční ligy přiteče do kasy minimálně 75 milionů korun. Pokud Plzeň svalí i dalšího soupeře z dvojice Šeriff Tiraspol-NK Maribor, zahraje si závěrečné play off o Ligu mistrů, čímž sebere přibližně 130 milionů korun (UEFA odměny pro novou sezonu ještě nezveřejnila, tolik si vydělala Slavia za vyřazení v play off před dvěma lety proti Midtjyllandu). Základní skupina Ligy mistrů znamená astronomických 400 milionů, skupina v Evropské lize 90,75 milionu.

Pro Viktorii jde o zásadní finanční injekci, kterou po tříleté pohárové pauze nutně potřebuje. Západočeši dojížděli titulovou sezonu v úsporném režimu, Adolf Šádek si musel na provoz půjčit a musí řešit vysoké závazky. Poté, co v květnu 2021 převzal klub od Tomáše Paclíka, průběžně jednal s různými zájemci (naposledy letos v dubnu informoval deník Sport o zájmu amerického investora Davida Blitzera, spoluvlastníka hokejových New Jersey Devils).

Žádná dohoda neklapla, v závěru sezony naopak rozhovory o vstupu nového majitele či významného investora ustaly. Aktuálně se podle informací iSport.cz čeká na to, jak Viktoria dopadne v letních evropských kvalifikacích, což zásadně ovlivní finanční možnosti a další dění v klubu. „Pro nás jde o začátek sezony, vůbec nepřemýšlíme o tom, zda jsme favorit, nebo ne. Náš cíl je jediný – postoupit dál,“ prohlásil v tiskovém středisku stadionu v Helsinkách trenér Michal Bílek před ostrým vstupem do sezony.

Viktorii se po titulové sezoně naskytla mimořádná příležitost – jako jediný český zástupce se může porvat o čtvrtý start v hlavní fázi Ligy mistrů. Půjde o nelehký úkol, posledních pět účastí v kvalifikaci mezi evropskou smetánkou Viktoria nezvládla. Neuspěla v letech 2015, 2016, 2017, 2019 ani 2020, kdy ve 2. předkole vypadla s Alkmaarem.

Evropskou dietu už klub nehodlá připustit. „Jednoznačně to bereme tak, že Plzeň potřebuje do pohárové Evropy. Hráči si to uvědomují, uděláme pro to všechno,“ odpověděl Bílek na dotaz iSport.cz, zda v šatně vnímají i ekonomickou důležitost úspěchu v evropských pohárech.

Majitel Adolf Šádek v letní pauze nelenil a kádr rozšířil o osm fotbalistů, navíc udržel Jana Sýkoru a Libora Holíka. K citlivému tématu klubové pokladny se veřejně nevyjadřuje. Před sezonou ale sehnal potřebné finance na to, aby podepsal posily a zajistil v klubu klid na přípravu před klíčovým vstupem do evropských kvalifikací.

Cesta do milionářské soutěže vede přes tři těžké soupeře. Už v Helsinkách, kde proti HJK Viktoria zahajuje evropskou pouť, půjde o kruciální duel. Pokud klapne postup, spadne do plzeňské kasy minimálně 75 milionů korun. Taková suma určitě pomůže, ale klub nespasí.

Vedení i hráči koukají ještě výš. Helsinky jsou nevyzpytatelný, ale hratelný soupeř. Podobně vypadá další tým v cestě, což bude jeden z dvojice Šeriff Tiraspol-NK Maribor. Pokud by na začátku srpna klaplo i další kolo, šlo by se do play off o Ligu mistrů. Rázem by Viktoria byla tam, kde potřebuje. Šádek si aktuálně pohrává s myšlenkou, že v případě úspěchu v nejvyšších patrech evropské scény by si klub nechal a nebude nutné obnovit jednání o prodeji nebo vstupu nového investora.

Plzeň prodloužila dlouhodobou spolupráci s generálním partnerem firmou Doosan, která zvýšila příspěvek a vrací se na dres. Přispěla i sázková kancelář Fortuna. Pořád jde ale o příjmy řádově v desítkách milionů korun, k naplnění zhruba 300 milionového rozpočtu na sezonu jsou třeba další zdroje. Právě díky vydělaným milionům z evropských pohárů se na západě Čech daří klub držet poslední dekádu v absolutní špičce, šest ligových primátů předčí i pražskou konkurenci.

Finanční situaci by zcela vykryla jedině Liga mistrů. Příjem minimálně 400 milionů korun znamená klid na příští dvě sezony – počítat se dá i s dodatečnými příjmy, které dává UEFA za uhrané body ve skupině, podíl z marketingových práv, případně zúročení hráčů, kteří se mohou ukázat na evropské scéně a prodat do zvučnějších soutěží.

V Plzni si dali jasný cíl, po tříleté pauze se vrátit na evropskou fotbalovou mapu. Neúčast v pohárech by znamenala sportovní i ekonomickou katastrofu, na kterou odmítají v klubu vůbec pomyslet. Z výčtu všeho je jasné, že už na startu sezony vstupuje Viktoria do hry o vlastní budoucnost.