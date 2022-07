Bílek: Zajímá nás jedině postup. O roli favorita, sestavě i ekonomice

PŘÍMO Z HELSINEK | Jediný den zbývá ke vstupu do ostré sezony. Viktoria Plzeň vykopává druhé předkolo Ligy mistrů v Helsinkách. Trenér Michal Bílek den před utkáním v tribunách Bolt Areny odmítal spekulovat o roli favorita. Do Finska s týmem přijel s jediným cílem – udělat takový výsledek, který za týden po domácí odvetě povede k postupu. A jistotě podzimu v pohárové Evropě.

Jste připraveni na specifika úterního soupeře? Zejména co se týká tříobráncového systému a umělé trávy, na níž v Helsinkách zápas odehrajete.

„I v našich ligových zápasech jsme hráli některá utkání proti soupeřům, kteří hráli na tři obránce. Není to nic, co by nás mělo rozhodit. Navíc na soustředění jsme sehráli dva velmi těžké zápasy proti soupeřům (St. Truiden 1:3, Besiktas 0:0), kteří v tomto rozestavení nastoupili. Nemělo by nás nic překvapit.“

A co umělá tráva?

„Co se týče umělky, bereme to jako fakt. Nijak si tím nezatěžujeme hlavu. V pondělí jsme trénovali na umělce u nás v Plzni, tady odtrénujeme předzápasový trénink a půjdeme do zápasu.“

Zvládne zápas Lukáš Hejda, který měl problémy s kotníkem?

„Lukáš v pondělí trénoval bez nějakých větších problémů, věřím tomu, že bude k dispozici. Uvidíme po úterním tréninku, jak se bude cítit.“

Jste připraveni na brazilského křídelníka Murila, asi nejnebezpečnějšího hráče domácích?

„Nejenom, že rozehrává standardky, ale při samotné hře je velmi nebezpečný, jeho levá noha je vynikající. Musíme být u něj včas, nesmíme ho nechat centrovat, protože jeho centry jsou opravdu velmi kvalitní. Nevím, jestli je to jejich úplně klíčový hráč, ale má svou obrovskou kvalitu a musíme si na něj opravdu dávat pozor.“

Přijímáte roli favorita?

„Pro nás je to začátek sezony, vůbec nepřemýšlíme o tom, jestli jsme favorit, nebo nejsme. Před námi je jediný cíl - postoupit dál. To je jediné, co nás zajímá.“

Vnímáte i ekonomickou stránku v evropských kvalifikacích?

„Jednoznačně to bereme tak, že Plzeň potřebuje, abychom se dostali do pohárové Evropy. Všichni hráči si to uvědomují a udělají maximum pro to, aby se nám to povedlo.“

Jste na náročnou výzvu nachystaní?

„Myslím si, že připravení jsme dobře. I v minulém ročníku v lize jsme si ověřili, že prostě jsme schopni hrát proti nejlepším týmům v české lize - Slavii, Spartě a dalším mužstvům. Podařilo se nám vyhrát ligu a tým ukázal svoji kvalitu. Věřím, že v těch výkonech budeme pokračovat a pokud ano, tak i do evropských pohárů bychom se měli dostat.“

Navíc hratelně vypadají i další předkola, kde narazíte na jednoho z dvojice Šeriff Tiraspol/ NK Maribor.

„O tom se vůbec nechci bavit, protože jediné, co nás teď zajímá, jsou Helsinky. Na to, co bude potom, se případně budeme připravovat později. Teď nás zajímají Helsinky a nepřemýšlíme o tom, co bude za čtrnáct dní.“

Pomohly vám rady Petra Mareše, který proti Helsinkám nastoupil v prvním předkole Ligy mistrů za RFS Rigu?

„Byli jsme s ním prostřednictvím Marka Bakoše ve spojení, určité informace jsme od něj dostali. Navíc tady na první utkání Marek Bakoš se (sportovním ředitelem) Danem Kolářem byli přímo. Oba zápasy jsme viděli plus jejich další ligové. Věřím tomu, že informací máme dost a bude to dostačující k tomu, abychom se dobře připravili.“

Co sestava a zdravotní stav hráčů?

„Zdravotní stav všech hráčů je dobrý a víceméně o sestavě už máme jasno.“