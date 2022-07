Na dohled Zátopka i Kratochvílové. Zboří plzeňské touhy umělka?

Na tribuně hřálo v pondělí v podvečer příjemné sluníčko, fotbalisté Viktorie ladili poslední detaily, než vkročí do ostré sezony. Hráči si na předzápasovém tréninku především zvykali na odlišnosti zrádné umělé trávy. Na ní hraje zápasy plzeňský soupeř HJK Helsinky a proběhne zde první duel druhého předkola Ligy mistrů.

„Co se týče umělky, bereme to jako fakt. Nijak si tím nezatěžujeme hlavu. Včera jsme trénovali na umělce u nás v Plzni, dneska tady odtrénujeme předzápasový trénink a půjdeme do zápasu,“ prohlásil na tiskové konferenci plzeňský trenér Michal Bílek. „Současná generace hráčů byla na umělce přes zimu poměrně často, je to otázka pár minut, než si na to zvyknou. Pak je otázka, zda je hřiště nakropené, jak dlouho vydrží mokré a potom jaké bude, když uschne. Není to klasická tráva, ale pro nás to je jeden zápas a my ho musíme zvládnout tak, abychom byli spokojení,“ doplnil asistent Pavel Horváth.

Západočeši věří, že zrádný povrch nezhatí postupové ambice, které mají klubu po tříleté pauze zajistit účast v podzimní pohárové Evropě. Z dálky vypadá zelený koberec pěkně, při pondělním tréninku chodil hráčům balon přesně od nohy. Při dlouhých přihrávkách i intenzivnější hře na malém prostoru.

„Mně ta umělka připadá prakticky stejná jako u nás. Je specifické hrát utkání v Lize mistrů na umělé trávě, ale je to prostě fakt. Když to mám brát za sebe, tak mi tenhle povrch nějak extra nevadí. Jsem na ní zvyklý z Jablonce. Myslím, že to bude v pohodě,“ dodal hráčský pohled zástupce kapitána Luděk Pernica. „Víme, že to tady hodně kropí. Balon má samozřejmě jiný odskok a pohyb je jiný a je na něm víc zranění. Asi takhle bych to shrnul,“ pověděl zkušený zadák.

Na umělku nemá dobré vzpomínky ze své hráčské kariéry někdejší dlouholetý kapitán Viktorie Horváth. „Mně se na ní hrálo hrozně. Já nemám rád umělku, je to na ní úplně jiný sport. Pro hráče, kteří váží jako já, ale i pro ty lehčí, je to náročné - trpí kolena, záda, kotníky. Mělo by se hrát na přírodních travách,“ pravil.

Do Bolt Areny se vejde necelých jedenáct tisíc diváků, nicméně zájem o fotbal v Helsinkách vypadá velmi vlažně. Na zápas se očekává zhruba poloviční návštěva, hodně místních tráví léto na prázdninách mimo hlavní město. Trénink a tiskovou konferenci Plzně sledoval jediný finský fotograf, z reportérů nedorazil nikdo. „To je obraz toho, jak lidé ve Finsku vnímají fotbal,“ mrzelo jednoho ze zaměstnanců klubu.

Stadion patří do sportovního komplexu s velkou historií. Na dohled Bolt Areny najdete Olympijský stadion otevřený už v roce 1938 na začátku 2. světové války. Od té doby prošel mnoha rekonstrukcemi, naposledy v letech 2016-20. Na atletickém oválu zanechali výraznou stopu i legendární českoslovenští běžci.

Emil Zátopek zde v roce 1953 získal ultimátní tři zlaté olympijské medaile, Jarmila Kratochvílová na stejném místě v roce 1983 na světovém šampionátu získala dvě zlaté (400, 800 metrů) a jednu stříbrnou (400 metrů štafeta). Ve středu večer zamíří pohledy českých fanoušků o kousek dál, kde vstoupí do 2. předkola Ligy mistrů Viktoria Plzeň.