Kopic uhlídal hvězdu i zazářil gólem: Doma musíme být aktivnější

Na pravé straně plnil velmi často roli krajního obránce, s Murilem se zodpovědně vracel hluboko na svou polovinu. K tomu Jan Kopic vymyslel v 57. minutě vítěznou akci zápasu - využil patičku Pavla Buchy a přízemní střelou k tyči hostům vrátil vedení krátce po vyrovnání Bojana Raduloviče.

„Buchič mi to dobře sklepnul, odtlačil jsem hráče a levačkou to seknul na přední tyč. Jak to prošlo přes prvního hráče, tak jsem věděl, že gólman nemohl vidět střelu, ani neskočil. Hezký gól, doufám, že bude postupový,“ popisoval rozhodující trefu.

Jak vnímáte výhru 2:1 v Helsinkách?

„Je to výhra, pro kterou jsme sem jeli. Samozřejmě se to nerodilo lehce. Soupeř měl ještě nějaké nevyužité šance, my taky. Odehráli jsme první zápas sezony, navíc na umělce a pro nás byl životně důležitý. Trošku nervozita tam určitě byla, já jsem to tak čekal. Ale výsledek jde za námi, takže spokojenost.“

Co vám první souboj s HJK ukázal o soupeři?

„Ničím nás nepřekvapili. Věděli jsme, že mají dobré hlavičkáře vepředu, že to takhle dávají za beky od stoperů. To se potvrdilo a dělalo nám to trošku problémy. Plus měli nebezpečné standardky a některé závary.“

Hrály Helsinky lépe dopředu, než dozadu?

„Určitě, to se potvrdilo hlavně po inkasovaném gólu. Dostali jsme se najednou do hry a pět minut jsme je zavřeli před jejich vápnem. Vyústilo to mým gólem. Na tohle se budeme muset zaměřit, v domácím prostředí být aktivnější a dojít k postupu v klidu a bez nějakých větších komplikací.“

Vy jste vedle gólu zvládl ubránit i Brazilce Murila, největší hvězdu domácích.

„Byl jejich nejlepší nebo nejnebezpečnější hráč, přes kterého to chtěli hrát. Moc si nezahrál, gól jsem dal, takže splněno.“

Střídal jste v závěru kvůli vyčerpání?

„Už jsem měl žlutou kartu, soupeř to vystřídal, byli tam rychlí hráči a dávalo to logiku. Plus mají nebezpečné standardky, takže tam šli hráči, kteří jsou lepší v hlavičkových soubojích.“

Potýkali jste se hodně s umělou trávou?

„Jiné to je, ale zásadní problém to nebyl.“