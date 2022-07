Plzeň poznala recept na Helsinky, Bílek neuhne ze své titulové cesty

Fotbalisté posledního českého mistra vstoupí ve Finsku do boje o Ligu mistrů. V cestě jim stojí nejen tým HJK Helsinky, ale i zrádná umělá tráva • FCVP/Jan Kubíček

BLOG JONÁŠE BARTOŠE PŘÍMO Z HELSINEK | První konfrontace s HJK a výhra o gól znamená splněný dílčí cíl. Plzeň si ale musí dávat za týden v odvetě velký pozor. Mrštní hráči finského mistra nadrobili západočeské obraně řadu problémů. Na startu sezony je evidentní, že trenér Bílek nehodlá ustoupit ze své cesty – Viktorii chce dostat do pohárů skrze pevnou defenzivní hradbu, která se mu osvědčila v jízdě za titulem.

Helsinky směrem dopředu ukázaly řadu zajímavých věcí – kvalitní útočníci zvládají v rychlosti náběhy za obranu, s nimiž měli stopeři Hejda s Pernicou značné problémy. Což je paradox, většinou severské týmy vynikají spíš pevnou defenzivou. Jen Radulovičovi zlikvidoval Staněk tutovku, pak domácí útočník trefil břevno a ještě srovnal na 1:1…

Směr, jak na finského soupeře, Viktoria poznala – Chorý vyhrál se stopery téměř každý souboj, jakmile se Západočeši natlačili na soupeřovu polovinu, HJK vzadu hořelo. Kopic vymyslel krásnou vítěznou akci, hosté měli i další možnosti, jak navýšit skóre.

Plzni na oblíbenou výhru 2:1 nakonec stačily dvě střely na bránu. Trenér Bílek se vrhl do splnění evropského úkolu skrz osvědčenou taktiku. V závěru, kdy bylo třeba udržet těsné vedení, posílal na hřiště defenzivní typy, na place zůstali jen dva ofenzivně ladění hráči.

Byť se někomu provedení nemusí zcela líbit, zatím vede k úspěchu – výsledek z Helsinek je přesně to, pro co si Západočeši přiletěli. Základní jedenáctka plní do puntíku zadání, jaké po nich trenér chce. Třeba Kopic brání asi nejlépe za celou kariéru, neremcá, když musí hrabat dozadu a proti rozestavení soupeře na tři stopery plnit roli téměř krajního obránce. Uhlídal hlavní hvězdu soupeře Murila a navíc zápas rozhodl.

V odvetě si Plzeň musí pohlídat, aby přílišná defenziva nesklouzla až k inkasovaným brankám. Bílek ale už po zápase jasně naznačil, že na zvolené strategii příliš měnit nebude. „Zajímá nás jedině postup,“ pravil jasně.