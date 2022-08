Horváth: V Teplicích bylo na vystřídání víc hráčů. Jak na Tiraspol?

V jakém odlétá tým zdravotním stavu? Kapitán Lukáš Hejda byl nakopnutý ze zápasu v Teplicích.

„Co vím já, tak by měl být v pořádku a všichni zbývající hráči taky. Nominace je stejná, jako na utkání v Helsinkách.“ (navíc letí útočník Jan Kliment, kterému skončil karetní trest. V nominaci nejsou Čermák, Tijani, Mihálik a Hranáč)

Co vám vyšlo z rozboru remízového duelu v Teplicích?

„První půli jsme tam nehráli dobře, ukázalo nám to, že nemůžeme podceňovat věci, které by pro nás měly být automatické v defenzivě. Musíme si plnit své povinnosti, pokud je plnit nebudeme, budeme trestaní od jakéhokoliv soupeře.“

Podepsaly se na výkonu čtyři změny v základní sestavě?

„Dá se očekávat, že se vrátíme ke složení týmu, jak nastoupil v Helsinkách. Výkon mužstva v Teplicích odnesli hráči, kteří nastoupili v sezoně od začátku poprvé. Jak jsem říkal - v Teplicích první půle nebyla dobrá, určitě tam na vystřídání bylo daleko víc hráčů. Rozhodli jsme se takhle, pak jsme zápas skoro otočili. Ale nebylo to určitě jen těmi hráči, co střídali o poločase.“

Jakým soupeřem bude Tiraspol?

„V týmu mají spousty nových hráčů, kteří tam přišli během posledního půl roku. Mužstvo se tvoří za pochodu, jsou tam hodně silní a kvalitní hráči. Co jsme měli možnosti vidět, jsou tam výrazné individuality, musíme se zaměřit na to, abychom je pokryli a proti nám se neprosadili. Na druhou stranu by jejich mužstvo nemuselo být kompaktní a toho můžeme využít my naším týmovým výkonem.“

Jsou lepší dozadu, než dopředu?

„Chtějí hodně držet balon. Drží ho kvalitně a moc se nedopouští velkých chyb, když už nějakou udělají, spíš až v poslední fázi útoku. Tím pádem Maribor (soupeř Šeriffu ve druhém předkole LM) moc šancí neměl. Musíme se snažit dát alespoň o jeden gól víc, než oni.“

Hodláte těžit z fyzické převahy?

„Podle záběrů, co jsme viděli, tam bude hodně vedro, dusno. Ke konci zápasu toho hráči měli plné zuby. Uvidíme, jak to bude vypadat, teď jde opravdu jen o prognózu. Taky budeme chtít hrát fotbal, nejen běhat, na to máme mužstvo. Věříme, že budeme ve dvou zápasech lepší.“