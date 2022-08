Bílek vtipkoval i naznačil změny: Všichni hráči jsou lepší, než já

Pavel Horváth před odletem Plzně do Tiraspolu, kde bude bojovat o svou šanci v Lize mistrů • FC Viktoria Plzeň

PŘÍMO Z KIŠINĚVA | V úterý rozjedou fotbalisté Plzně třetí předkolo Ligy mistrů. Viktoria se v Kišiněvě, kde vyzve moldavský Šeriff Tiraspol, pokusí navázat na úspěšné zápasy proti HJK Helsinky. Trenér Michal Bílek věří, že v silách týmu je, aby nebezpečného soupeře zvládl a odvezl si do Plzně zajímavý výsledek. Zkušený kouč na předzápasové tiskové konferenci zavtipkoval při dotazu místního novináře, zda je nějaký hráč současného plzeňského kádru lepší, než býval on v dobách své úspěšné profesionální kariéry.

Dá se porovnat Šeriff s nějakým českým ligovým týmem?

„Tohle je těžké. Šeriff měl v minulé sezoně velmi dobré výsledky, teď udělal velké změny a tvoří nový tým. Je velice silný, ze čtyř zápasů v evropské kvalifikaci nedostal branku, velmi dobře brání. Jde o technické mužstvo, kde hráči dobře ovládají balon, jsou silní v obcházení jeden na jednoho. Ale přirovnávat je k nějakému týmu u nás to nejde.“

Šeriff má v kádru většinu zahraničních fotbalistů z Afriky nebo Jižní Ameriky, je v tomhle v rámci týmů z východního bloku výjimečný?

„S moldavským fotbalem tohle nemá nic společného, jsou tam prakticky všichni cizinci. Co jsme viděli, jedná se opravdu o velmi kvalitní a nepříjemný tým. Ve všech aspektech mají vysokou kvalitu, my musíme hrát stejně jako ve dvou předchozích zápasech proti Helsinkám, hlavně jako v tom druhém. To znamená zodpovědná defenziva. Po křídlech mají obrovskou rychlost, z Nizozemska jim přišel střední útočník s velmi dobrou levou nohou. Musíme hrát zase kompaktně, zodpovědně, poctivě. Jedině tak máme šanci na dobrý výsledek.“

Plánujete změny v sestavě?

„Nejsem ještě stoprocentně rozhodnutý, v jakém složení nastoupíme. Jsou tam dva otazníky, uvidíme po dnešním tréninku, možná až zítra ráno. Jsem rád, že kádr je široký a máme z čeho vybírat. Uvidíme, jak budou hráči vypadat, někteří mají malinké zdravotní problémy, pak se rozhodneme.“

Jedná se o Lukáše Hejdu, který si odnesl šrám z utkání v Teplicích?

„V první půli tam byl v souboji, který ho trošku rozhodil, ale mělo by to být v pořádku.“

Jak přelstít defenzivu Tiraspolu?

„Maribor (soupeř Šeriffu ve druhém předkole LM) se soustředil vyloženě na defenzivu, obranu soupeře skoro neprověřil. Musí být pozorná naše defenziva, ale chceme hrát také aktivně dopředu, vytvářet si situace a dostávat se do zakončení. Chceme uhrát dobrý výsledek pro odvetu, půjdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát.“

Řekl si o základní sestavu Jan Kliment?

„Honza v posledních dvou zápasech dvakrát skóroval, je to pro útočníka hodně důležité. Je to také jedna z variant pro zítřek.“

(otázka moldavského reportéra). Je ve vašem kádru nějaký lepší fotbalista, než jste býval vy?

„Všichni jsou lepší, než jsem byl já.“ (úsměv)