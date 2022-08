Havel soupeře sledoval v Lize mistrů. Teď tam chceme my, hlásí

Co už víte o soupeři?

„Padlo pár základních informací, zaměřili jsme se hlavně na jejich individuality. Mají šikovné hráče.“

Šeriff po minulé úspěšné sezoně změnil kádr, odešla většina hráčů. V jaké je nyní kvalitě?

„V minulé sezoně jsem je v televizi sledoval v Lize mistrů, kde hráli skvěle. Ale vůbec bych je nepodceňoval, mají hodně šikovných hráčů. Jsou společně kratší dobu, ale nečeká nás nic jednoduchého.“

Jakou očekáváte atmosféru zápasu v Kišiněvě, kde Šeriff hraje domácí evropské zápasy?

„Viděl jsem záběry ze zápasu proti Mariboru (2. předkola Ligy mistrů), atmosféra bude určitě dobrá. Pro fotbal je tohle super, já se na to těším. Pár zápasů na tomhle stadionu už odehráli, nastoupili i v lize. Není to rozhodující.“

Půjde o těsný zápas bez gólů?

„V předchozích zápasech nedali moc branek, ale vepředu mají moc šikovné hráče, na ně si musíme dát pozor. Vyvarovat se zbytečných chyb a odvézt si do Plzně co nejlepší výsledek.“

SESTŘIH: Teplice - Plzeň 2:2. Thriller! Dvougólový debut Urbance, v závěru nedal penaltu Video se připravuje ...

Už myslíte na postup do skupiny Ligy mistrů?

„Rádi bychom šli ještě dál. Poháry už máme jisté, za to jsme rádi, ale uděláme co nejvíc, abychom šli až do Ligy mistrů. Ale řekl bych, že je pořád daleko.“

Poučili jste se z remízového utkání v Teplicích?

„Koukali jsme se na zápas na videu, něco jsme si řekli a ukázali. Viděli jsme chyby při inkasovaných gólech, pár dalších situací, které v defenzivě nebyly dobré. Naopak jsme si ukázali, jaké šance jsme měli my, nepamatuji si, kdy jsme si jich vytvořili tolik. Teď už se ale soustředíme jenom na Tiraspol.“

Rozebrali jste si špatný první poločas?

„Všichni víme, že první půle se nám absolutně nepovedla, naopak ta druhá ano. Tým ukázal charakter, za stavu 0:2 jsme dokázali srovnat a mohli dokonce zápas otočit. Teplice kopaly ještě penaltu, takže bodík byl asi spravedlivý.“