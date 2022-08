Hrdina Plzně Bucha: Obrat nás zocelí. Kopance navíc jsme si nenechali líbit

Třetí letní partie v Champions League, třetí vítězství. Zní vám ta bilance sladce?

„Nejcennější je, že se nám proti Tiraspolu povedlo otočit zápas. Tohle tým zocelí, bylo to pro nás namáhavé.“

Namáhavé a bolavé? Rozhodčí nestíhal tahat karty z kapsy.

„Hráči Tiraspolu dohrávali situace i poté, co sudí zapískal, a přidali nějaký ten kopanec navíc. Ale nenechali jsme si to líbit a v rámci možností to bylo na obě strany férové.“

Čím to, že vás nesrazil inkasovaný gól z nešťastné penalty a brzy jste dokázali vyrovnat?

„Byl to celkem těžký moment, ovšem do té doby nám zápas vycházel. Když jsme chvíli protočili míč z jedné strany na druhou, v obraně soupeře se otvírala okénka a nabrali jsme sebevědomí. Takže ten gól soupeře nás ještě víc nakopl a rychle jsme na něj zareagovali. Otočili jsme to a od branky na 2:1 jsme většinu času bránili. Šeriff stupňoval tempo, ale naštěstí jsme to zvládli.“

I s pomocí jistého brankáře Jindřicha Staňka?

„Přesně tak, Jindra je pro nás důležitý v každém utkání. Už o víkendu v Teplicích chytil penaltu v poslední minutě. V minulé sezoně exceloval a teď můžeme být rádi, že v tom pokračuje.“

Mimochodem, poprvé byl na zápase předkola přítomný videorozhodčí. Co vy na to?

„Tuhle informaci jsme dostali těsně před výkopem, byla to pro nás novinka. Jsem rád, že tady VAR byl, pomohlo nám to k penaltě. Rozhodčí přezkoumal spornou situaci a odpískal to v náš prospěch. Jinak nás nasazení videosudího neovlivňuje. Jede se úplně stejně, jako kdyby na zápase nebyl.“

Ještě k atmosféře a zaplněnému „náhradnímu“ stadionu v Kišiněvě: hrálo se vám díky davům od začátku lépe?

„Jasně, přišlo dost lidí a vtáhlo nás to do zápasu. Moldavané fotbal hodně prožívají a bylo skvělé si zahrát před takovou kulisou. Snad se to zopakuje i příští týden v Plzni.“

Co ještě od odvety očekáváte?

„Doufám, že na konci bude vítězná a postupová. Určitě nás ale čeká spousta práce. Věřím, že se dáme fyzicky do pořádku a zvládneme i víkendovou ligu, abychom šli do druhého zápasu proti Tiraspolu dobře naladění. S podporou fanoušků je v našich silách postoupit.“