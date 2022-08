Čech o posledním zápase kariéry v Baku, Plzni či Bílkovi: Staněk jako klíč

Toužil se loučit s trofejí, odcházet ze hřiště jako šampion. Stylem, jakým to Petr Čech během bohaté kariéry mnohokrát dokázal. Jenže v Baku ve finále Evropské ligy s Arsenalem vybouchl a Chelsea slavila trofej. Plzeň ve městě, kde legendární gólman dal sbohem kariéře, nyní začíná pokus o čtvrtou účast ve skupině Ligy mistrů proti Karabachu. Jakou má klub, který Čecha pro velký fotbal vychoval, v play off šanci? Jeden z nejlepších hráčů české historie odpovídal exkluzivně pro web iSport.cz prostřednictvím agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Jak vzpomínáte na poslední zápas kariéry, který jste v Baku odchytal za Arsenal proti Chelsea a prohráli jste vysoko 0:4?

„Podle výsledku to dopadlo špatně. Nedá se na to vzpomínat jinak než se zklamáním, které tam vždycky bude. Kdykoliv si na to vzpomenu. Šel jsem do zápasu s cílem vyhrát a získat Evropskou ligu, to se bohužel nepovedlo.“

Na co se má Plzeň v Baku připravit?

„Stadion je krásný, moderní. Ale