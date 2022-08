Plzeň blízko pouště, v Baku čeká kotel. Bílka grilovali, tlumočník se zapotil

PŘÍMO Z BAKU | Po vystoupení z letadla dostanete pořádnou šlehu. Měnit klimatizované prostory za odpolední výheň v Baku? Nechce se vám chodit pěšky, natož běhat po hřišti. Hráči plzeňské Viktorie dopředu věděli, že výjezd do Ázerbájdžánu na duel s Karabachem znamená slušné peklo. Nažhavení byli i místní novináři den před utkáním na tiskové konferenci, kde grilovali trenéra Viktorie Michala Bílka.

Jde o nejvzdálenější destinaci, kde Viktoria Plzeň hrála evropské poháry. Tedy evropské… Baku, více jak dvoumilionová metropole na pobřeží Kaspického moře, geograficky patří do Asie. Od Prahy ji dělí tři tisíce kilometrů vzdušnou čarou, přibližně čtyři hodiny letu. Podnebí je spíš tropické, v okolí najdete vysoké kopce i vyprahlé pouštní planiny. Nicméně Karabach smí nastupovat v soutěžích UEFA a jako šampion Ázerbájdžánu touží podruhé v historii proniknout do hlavní fáze Ligy mistrů.

„Když jsme dostali Karabach, věděli jsme, že nás čeká bouřlivá atmosféra, že tady bude teplo. Nepřekvapuje nás to, s tím jsme sem přijeli. Věřím, že jsme na ten zápas dobře připravení,“ začal plzeňský kouč Michal Bílek na úterní tiskové konferenci.

Už cestou z letiště poznáte, že jste daleko od evropských standardů. Baku je „malá Dubaj“, luxusní přístavní metropole východu. Díky ropě zde není problém s financemi, jezdí se zde formule jedna, v luxusní aréně Olympijského stadionu se hrály zápasy mistrovství Evropy. A Karabach, klub, který v hlavním městě našel své zázemí na třicetitisícovém Tofiq Bahramov Stadium, zase hodlá podruhé v historii otevřít brány hlavní fáze Ligy mistrů. V čemž domácím brání Plzeň, která by do skupiny ráda pronikla po čtyřleté pauze a zahrála by si ji počtvrté.

Atmosféra kolem utkání odpovídá tomu, do jaké fáze se Viktoria dostala. Zatímco při předchozích kvalifikacích v Helsinkách a v Kišiněvě sledovali plzeňské tiskovky pouze čeští novináři, v Baku byl takřka vyprodaný sál. Místní novináři pokládali přítomným Janu Kopicovi a Michalu Bílkovi zvídavé dotazy. Hodně se zapotil tlumočník, který měl s překládáním do češtiny a zpět do místního jazyka značné problémy.

„Karabach má hodně vášnivých fanoušků, atmosféra bude hodně bouřlivá, tohle určitě připomíná Ligu mistrů. Jsme jeden krok od snu, ale bude to ten nejtěžší krok,“ říkal záložník Jan Kopic a připomněl úspěšnou odvetu 3. předkola Ligy mistrů v sezoně 2016/17, kdy nahrál na vyrovnávací branku Michaelu Krmenčíkovi a zajistil Plzni důležitý postup.

„Vzpomínám si na pozápasovou euforii celého mančaftu. Nerodilo se to lehce a byl to pro nás šťastný postup,“ dodal zkušený křídelník před večerním tréninkem. Také on čelil dalším dotazům od domácích novinářů. „Karabach hraje podobně jako před šesti lety. Musíme si odzadu pohlídat jejich útočné hráče a také být nebezpeční dopředu. Nesoustředit se jen na bránění, ale tak je ohrozit u jejich brány,“ nastínil Kopic.

Bassey maká v Plzni

Trenér Bílek držel konkrétní plány na utkání pod pokličkou. Zda nastoupí dva útočníci, případně tři stopeři? Nebo se vrátí k obvyklému rozestavení s podhrotem Sýkorou a Chorým nad ním? Plzeňský kouč všechno s ledovým klidem ustál tak, aby přítomným novinářům příliš nevyzradil.

„Už jsme rozhodnutí, jak nastoupíme. Na jakém postu kdo bude hrát, to si zatím necháme pro sebe. Jemelku jsme přiváděli jako stopera, počítáme s ním především na tuto pozici. Je jedno, jestli budeme hrát na tři, nebo čtyři obránce.“

Zápas na Tofiq Bahramov Stadium začíná ve 20.45 místního času, středoevropského o dvě hodiny méně, tedy v 18.45. Kolem osmé večerní si atmosféru třicetitisícového stánku den před výkopem vyzkoušeli i plzeňští hráči při předzápasovém tréninku. Oproti odpolední výhni už bylo dýchatelněji, přesto se dají čekat náročné podmínky, ve kterých se vůbec nehraje snadno.

Při tradiční hře na dvě branky hráči českého mistra vypadali svěže, až na zraněného Radima Řezníka je k dispozici takřka kompletní kádr. Na soupisku ještě nemohl útočník Fortune Bassey, který do evropských předkol zasáhl v dresu Ferencvárose. Místo zápasu v Baku tak makal na kondici doma v Plzni.

Ostatní hráči jsou v pořádku a odhodlaní přivézt z půdy nepříjemného soupeře zajímavý výsledek. Takový, aby v domácí odvetě byla šance dotáhnout postup do vysněné soutěže. S Ligou mistrů jsou spojené i obří prémie, Plzeň by si zajistila minimálně 400 milionů korun.