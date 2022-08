Bílek: Už víme, jak nastoupíme. Karabach jednoznačně má kvalitu

PŘÍMO Z BAKU | Den před výkopem jednoho z klíčových zápasů sezony v boji o Ligu mistrů zachovával kamennou tvář. Trenér Plzně Michal Bílek před zaplněným tiskovým sálem odpovídal v duchu pokerového hráče, který si hlídá, aby neprozradil nic zásadního ze své kuchyně. Uznal sílu domácího Karabachu a nastínil, co by si rád z výhně v Ázerbájdžánu odvezl.

Jste nachystaní na atmosféru a náročné podmínky v Baku?

„Když jsme dostali Karabach, věděli jsme, že nás čeká bouřlivá atmosféra, že tady bude teplo. Nepřekvapuje nás to, s tím jsme sem přijeli. Věřím, že jsme na ten zápas dobře připravení.“

Kdo je podle vás favoritem?

„Karabach v předkolech odváděl velmi dobrou práci, vyřadil mistra Polska, Švýcarska a Maďarska, takže kvalita v jejich týmu jednoznačně je. My jsme také předváděli velmi solidní výkony. Šance vidím naprosto vyrovnané.“

Je Václav Jemelka alternativa na levou obranu?

„Už jsme rozhodnutí, jak nastoupíme. Na jakém postu kdo bude hrát, to si zatím necháme pro sebe. Jemelku jsme přiváděli jako stopera, počítáme s ním především na tuto pozici. Je jedno, jestli budeme hrát na tři, nebo čtyři obránce.“

Jste klidnější, když máte jistou skupinu Evropské ligy?

„Do předkol jsme vstupovali s tím, že chceme hrát Ligu mistrů. Dvě předkola jsme zvládli a máme jistou Evropskou ligu. Teď uděláme maximum, aby se nám povedl ještě jeden krok a Ligu mistrů jsme hráli.“

Může vám vzhledem k domácí odvetě stačit i těsná prohra o jeden gól?

„Do zápasu jdeme s tím, že ho chceme zvládnout tak, abychom měli doma výbornou výchozí pozici a výsledkem z Baku byli ve výhodě. Víme, že nás čeká velmi silný protivník, jejich ofenzivní kvalita je obrovsky silná. Před Tiraspolem jsem říkal, že mají velmi šikovné hráče, tady to platí dvojnásob. Věřím, že jsme připravení, abychom domácí sílu eliminovali a udělali dobrý výsledek.“

Jsou receptem dva útočníci vepředu a aktivita, jakou jste předvedli v Kišiněvě proti Tiraspolu?

„Navážu na to, co jsem už říkal. Jejich ofenziva je velmi silná, víme, že pokud jim necháme prostor, můžeme mít problémy. Takže do utkání vstoupíme podobně jako proti Tiraspolu.“