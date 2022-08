Ottmar o Staňkovi: Dobré reflexy, chytá bez kudrlinek. Ale Vaclík je stále lepší

Co říkáte na jeho výkon?

„Pro Plzeň je hrozně důležitý. Obecně mají postavenou hru na obraně, defenziva je prostě na prvním místě. Když chceš vyhrávat 1:0, 2:1, jak oni hrají, tak toho gólmana potřebuješ. Ideální je, aby byl jako Staněk - byl opravdu dobrej a ještě měl fazonu.“

V čem je jeho síla?

„V reflexu, i když to není na první pohled tolik vidět.“

Jak to?

„Jindra chytá účelně, úplně bez kudrlinek. Toho efektu je tam dost málo, ale zase chytí všechno. (usmívá se)“

Proti Karabachu měl vysokou úspěšnost dlouhých přihrávek. Čím to?

„Taky záleží, jak vám to počítají. (usmívá se) Ne, je hrozně důležité, že je vepředu Chorý, který buď vyhraje hlavu, a už máte čárku, nebo míč zakryje. Staněk mu to ale kopal i do těla, to je sice mnohem složitější, ale účelnější. Navíc mu v tom pomáhá také plzeňský opatrnější styl.“

V jakém ohledu?

„Hrozně pod trenérem Bílkem zjednodušili hru. Úplně tam vymizely takové ty podkopy do strany, u kterých se nejvíc chybuje. Většina míčů léta na Chorého, a ten si je na svých pár metrech najde.“

Je Staněk nejlepším brankářem české ligy?

„Ano, v tuhle chvíli to tak je. V minulé sezoně vychytal Plzni titul, byl pro ní nejklíčovější hráč.“

Měl by Staněk při současné výkonnosti převzít místo Tomáše Vaclíka pozici reprezentační jedničky?

„Ještě úplně ne, Vaclík má za sebou mnohem těžší zápasy, chytá ve velkém klubu a v nároďáku je spolehlivý. Ale Staňkovi by mohlo pomoci, kdyby s Plzní opravdu postoupil do Ligy mistrů. Tam by mohl dokázat, že už se vychytal na nejvyšší úroveň.“