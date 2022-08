Staňka v Plzni srovnávají s Haškem: Doma to nemůžeme otevřít jako blázni

Znovu byl nepřekonatelný. Brankář Jindřich Staněk vychytal Plzni remízu 0:0 v Baku s domácím - a super silným - Karabachem. Viktoria v play off fotbalové Ligy mistrů myslí na senzační postup do skupiny. Její gólman je zásadním činitelem této naděje, kapitán Lukáš Hejda ho dokonce prohlásil za plzeňského Dominika Haška. Jak viděl zápas sám Staněk?

Zachytal jste si, že?

„Pořádně. Podle toho také vypadám. Bylo tam osm střel na bránu, ale to jsme vlastně čekali. Jsme rádi za výsledek, který je přijatelný.“

Vypíchnete nějaké NEJ zákrok?

„Asi hned ten první. Byla tam střela a hned dorážka. Ani jsem nestihl spadnout na zem. Byl to pro mě takový ten nákop v zápase. Od té chvíle byla koncentrace maximální.“

Ukázal Karabach vysokou úroveň?

„Už před utkáním jste od nás několikrát slyšeli, jak jsou na tom. Mají individuální kvalitu, ale na druhou stranu je to také týmový mančaft. Bylo to vidět, jsou dobře organizovaní. Ale my jsme čekali takový průběh. V první půli jsme měli šanci, oni to vykopávali na čáře, ale také měli dost příležitostí. Nevím, jestli je výsledek spravedlivý, ale pro nás je rozhodně super. Plnili jsme si úkoly, co jsme měli. Škoda, že nám nevyšel brejk nebo nějaká standardka.“

Limitovalo vás počasí, velké vedro?

„Bylo to lepší, než jsem čekal. Nějaké návaly byly, je tady velká vlhkost. Ale kluci jsou kondičně dobře připravení, takže nás to neovlivnilo.“

Může vás do odvety ovlivnit ztráta kapitána Lukáše Hejdy, který se vykartoval?

„Mrzí nás to. Je to náš kapitán, nejlepší stoper. Ale věřím, že kluci, kteří na to čekají, tak ho nahradí.“

Jaký bude druhý duel?

„Víte, že doma hrajeme trochu jinak. Očekávám těžký zápas, kvalita je na obou stranách. Věřím, že to bude pro diváka pěkný zápas. My to nemůžeme otevřít jako blázni, na křídlech a v útoku mají velkou kvalitu.“

Jak se vám líbila atmosféra? Hrála i ikonická hymna Ligy mistrů.

„Už jsem měl tu zkušenost z Portugalska, z Ligy národů s reprezentací. Proto jsem byl nějak v pohodě. Ale musím říct, že na hymnu jsem se těšil, bylo to fantastické. Byla to jedna z věcí, co mi proběhly v hlavě, že to zažiju. Teď udělat poslední krok do skupiny a uslyšíme ji šestkrát.“