Byla to pořádná fuška, ale fotbalisté Plzně si z Baku vezou solidní výchozí bod do odvety. Viktoria vyválčila bezbrankovou remízu s Karabachem především díky famóznímu výkonu gólmana Jindřicha Staňka, který od deníku Sport dostal excelentní známku 9. Neméně důležitá byla ale i dřina čahouna Tomáše Chorého či přehled Lukáše Kalvacha a Lukáše Hejdy. Komu naopak první duel play off příliš nesedl? Projděte si známky všech hráčů na stupnici 1 - katastrofální až 10 - mimořádně vynikající.