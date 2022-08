Plzeňský „Hašek“ bez kudrlinek. Staňkova cesta od dělbuchu na vrchol

„Teď se toho chytnou,“ usmíval se opěvovaný gólman na kapitána Lukáše Hejdu, který Jindřicha Staňka (26) v pozápasové euforii přirovnal k legendárnímu Dominiku Haškovi. Ve středu zásadní měrou přispěl k plzeňské remíze proti Karabachu (0:0). V úvodním dějství play off o Ligu mistrů byl všude – lapil tři tutovky, vychytal druhé čisté konto v sezoně a naladil tým do domácí odvety.

Jindřichu Staňkovi patřil náročný duel v Baku. V úvodu zlikvidoval šanci Šejdajeva, následně dorážku Kadyho i nebezpečný nájezd Wadjiho. Na konci famózně zasáhl při střele střídajícího Ozobiče. Předvedl celkem sedm zákroků, z nich pět reflexivních. Novináři z Baku se dokonce po zápase ptali, zda se nehrál souboj Karabach–Staněk.

„Brankáři jsou od toho, aby šance pokryli, ten náš to bezezbytku splnil,“ culil se po utkání trenér Bílek. „Jindra je skvělý, zase nás podržel, ukázal, že je to pravděpodobně nejlepší český gólman,“ ocenil kvality jedničky v plzeňské bráně. „Už jsem si na jeho výkony zvykl. Co projde přes obranu, on vždycky chytí. Je to takový náš Dominik Hašek z Nagana,“ prohlásil kapitán Lukáš Hejda, který bude v domácí odvetě chybět kvůli třem žlutým kartám.

Vousatý brankář skvělé výkony stupňuje. V titulové ligové sezoně vychytal