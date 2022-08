V Plzni už řeší soupeře do skupiny: vede PSG, kdo fandí Barce a kdo Realu?

Exkluzivní protivníci, pohádkový jackpot i podmanivá hymna s andělským chórem. Plzeň po čtyřech letech proplula do nablýskané Ligy mistrů. „Je to super pocit, něco neskutečného,“ líčil zaskakující kapitán Luděk Pernica po výhře 2:1 v domácí odvetě play off proti Karabachu. S parťáky teď vyhlíží čtvrteční los, v kterém na Viktorii číhají velké fotbalové značky.