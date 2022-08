LIMBOVA ŠAJTLE: Divoké oslavy v Plzni! Kopic? To ať mi trenér vysvětlí...

V úterý večer odehráli mimořádné utkání. Viktoria Plzeň srazila v odvetě play off o Ligu mistrů Karabach 2:1 a počtvrté v historii postoupila do hlavní fáze. Úžasný úspěch si v roli fanouška a spolukomentátora v televizním studiu užíval i David Limberský. V pořadu LIMBOVA ŠAJTLE na iSport TV se pochopitelně věnuje jednomu z památných večerů západočeské Viktorie. „Byla to magická noc,“ říká.

Limberský zažil na hřišti tři předchozí plzeňské jízdfy v elitní evropské soutěži, teď po konci profesionální kariéry poprvé fandí svému klubu v roli diváka. Ohromný úspěch, kterého klub postupem přes Karabach dosáhl, enormně prožívá.

„Byl to magický večer, emoce plály, bylo to něco neuvěřitelného. Užil jsem si to, nic podobného jsme jako divák nezažil,“ říká plzeňská ikona v novém díle Limbovy šajtle. Natáčelo se během letního kempu Fotbalové školy v Plzni na stadionu Rapidu, na které Limberský pomáhá trénovat a kteoru vedou kvalitní fotbaloví trenéři a jeho kamarádi. Děti před startem tréninku natáčení s radostí přihlížely a s chutí se zapojily.

A co Limberský ve svém pořadu probírá? Pochopitelně velký večer plzeňského fotbalu, tedy čtvrtý postup do Ligy mistrů. „Byl to obrovský úspěch, bylo potřeba to oslavit. Kluky z týmu jsem viděl chviličku, oni museli jít domů, v sobotu zase hrají. Já ale pokračoval. Patřil jsem k jedněm z lídrů oslav,“ vykládá na kameru.

Chválí celý klub, rozebírá i těžkou skupinu, kterou Viktoria dostala. „Barcelona, Bayern, Inter. Neuvětitelná, nejvíc atraktivní skupina, bude to nádhera, všichni si to užijeme. Kluci to mají za odměnu,“ těší se.

Na pivo tentokrát zve trenéra Michala Bílka. A zajímalo by ho, jak dokázal proměnit jeho dlouholetého parťáka Jana Kopice, který vyniká především ofenzivními dovednostmi. V čem? Podívejte se sami...

