Plzeňská EUFORIE ze skupiny smrti. Hráči radostí buráceli v kabině

Plzeň přišla během čtvrtečního losování na řadu jako úplně poslední. Legendární záložník Yaya Touré tahal z osudí kluby postupně od nejlepších z prvního koše, Viktoria čekala až ve čtvrtém. Skupiny se postupně rýsovaly, napětí gradovalo. Nakonec zbývalo „háčko“ s PSG, tedy Mbappém, Messim a Neymarem, a „céčko“, kde číhaly Barcelona, Bayern a Inter. Klapla druhá varianta.

Plzeňští hráči vybranou skupinu kvitovali. Když už Liga mistrů, tak na plné pecky s tím nejlepším, co je k mání. „Těším se moc, o tomhle jsme snili a je to tady. Vyšla nám skupina, jakou jsme chtěli. Jsem šťastný za celý klub, za celý tým, jsme tady výborná parta a tohle je pro nás odměna,“ vyprávěl obránce Milan Havel, který už zápasy na nejvyšší evropské úrovni zažil před čtyřmi lety proti Realu, AS Řím a CSKA.

Viktoria narazí na kluby s ohromnou tradicí a hlavě enormní silou na hřišti. Barcelonu i Bayern už v minulosti potkala a zjistila, jak vypadá nejlepší evropský fotbal. V prvním ročníku doma s Barcelonou padla na Camp Nou 0:2 a doma 0:4, o dva roky později na Bayernu 0:5 a v domácí odvetě 0:1. Trefy proti evropským gigantům se možná dočká už tento podzim.

„Na Barcelonu mám ty nejkrásnější vzpomínky, doteď si pamatuju, jak jsem ty zápasy prožíval,“ vykládal Václav Pilař, pamětník premiérové účasti Viktorie z podzimu 2011. „Barcelona je bez Messiho jiná, ale zase má plno jiných skvělých hráčů, udělali skvělé posily, přišel Lewandowski. Je to nádherná skupina, i když obrovsky těžká. V kabině byly velké emoce, takovou skupinu jsme si opravdu přáli. Obrovsky si toho vážíme,“ dodal 33letý křídelník.

Hráče, celý klub i fanoušky čekají nádherné výjezdy na mimořádné adresy. Na hřišti se bude prohánět nejlepší útočník světa Lewandowski, který v rámci skupiny po přesunu do Barcelony naskočí poprvé proti „svým“ z Bayernu. Camp Nou, Allianz Arena a San Siro jsou ty nejexkluzivnější místa, kde si hráči mohou zahrát.

„Párkrát se těm hráčům asi podívám na záda, bude to zase nová zkušenost,“ culil se krajní obránce Milan Havel. „Není to jen Lewandowski, jsou tam Mané a spousty dalších. Nedokážu si teď ani představit, jak je budeme bránit. Ale chtěli jsme to a máme to,“ vyhlížel souboje s nejlepšími hráči světa.

V předchozích třech účastech Plzeň pokaždé uhrála třetí místo ve skupině, což znamenalo pokračování v jarní části Evropské ligy. Přeskočit alespoň jeden z nabušených týmů v aktuální nabídce se jeví skoro jako nadlidský úkol. V minulosti měla Viktoria alespoň jednoho „hratelnějšího“ soupeře – BATE Borisov a dvakrát CSKA Moskva.

Teď jde o jiné kafe, třetí do party Inter taky patří mezi naprostou evropskou litu. „Určitě si interně nějaké cíle dáme. K zápasům se musíme stavět tak, že chceme předvést to nejlepší, co umíme, jít jeden zápas po druhém. Ještě jsem neměl možnost poměřit síly s takovými týmy, nedokážu si představit, co je to za sílu,“ dodal univerzál Jan Sýkora.

Začíná se v kvapíkovém tempu. V sobotu odehraje Plzeň ligu v Budějovicích, ve středu vložené kolo proti Slovácku, v sobotu zápas v Liberci. A další týden už start soutěže, kde Plzeň potká celky z jiné fotbalové galaxie.

„Je to neuvěřitelná, nejvíc atraktivní skupina. Klukům věřím, že uhrají třetí místo. Je to pecka, mám radost, společně s fanoušky si to všichni užijeme. Kluci si takové soupeře zaslouží,“ reagoval pro deník Sport a web iSport.cz David Limberský, který s Plzní zažil předchozí tři účasti v hlavní fázi.

Hráči měli ve čtvrtek odpoledne volno, přesto většina z nich včetně trenérů dorazila do Doosan Areny, aby výjimečné losování sledovali společně. S napětím sledovali, jaké velkokluby jim padnou do skupiny.

Plzeňské nervy se dlouho napínaly. Viktoria si na soupeře počkala až do samého závěru, kdy zbývaly poslední dvě varianty – nakonec padla skupina H s PSG a vyšlo supersilné „céčko“. Zde se prověří kvality rozjetého kolektivu, který v létě ve velkém stylu zvládl všechny tři těžká předkola.

Reakce na los Ligy mistrů