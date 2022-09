Inter proti Plzni: postrach Džeko a klíčový Škriniar. Recept? Odvaha

Co čeká Plzeň proti Interu Milán? • FOTO: Koláž iSport.cz

V úterý zavítá do Štruncových sadů nejlepší italský tým posledních let. Po loňském titulu jsou současní vicemistři Serie A opět na nejlepší cestě bojovat o magické Scudetto. Nejstarší squadra celé soutěže zvládla i duel s FC Turín, když jí vítězství 1:0 zajistil gólem až v 89. minutě Marcelo Brozovič. „Ukázali jsme, že bojujeme jako tým. Už v úterý to ovšem musíme zopakovat v dalším těžkém zápase,“ je před duelem s Plzní obezřetný trenér Interu Simone Inzaghi, jehož kádr skýtá klubovou legendu či postrach viktoriánů.