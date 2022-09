Vlkanova po další lekci: Máme se co učit. Bylo to jiné než s Barcelonou

Druhý zápas v nablýskané Champions League, druhá drsná zkušenost a druhá porážka. „Měli jsme to strašně těžké,“ smutně vykládal plzeňský záložník Adam Vlkanova po domácí prohře 0:2 s Interem Milán. „Sám jsem měl dvě šance poté, co jsem se dobře uvolnil, ale ani jednou jsem netrefil branku. Mrzí mě obě ty situace.“

Dvě utkání, nula bodů na kontě. Nestraší vás tahle bilance?

„Upřímně, hrajeme s výbornými soupeři. Pokaždé chceme bojovat o to, abychom sbírali body, ale čelíme třem gigantům evropského fotbalu. Jsme rádi, že se s nimi můžeme porovnávat. Zatím jsme bohužel bez bodů, ovšem nikdo neříká, že je nemůžeme získat někde jinde.“

V čem byl Inter jiný než před týdnem Barcelona, kde jste prohráli 1:5?

„Barcelona hrála víc přes strany a křídelní hráče, kteří pak dostávali míče do vápna na hroťáka Lewandowského. S Interem to bylo jiné: stopeři víc vyjížděli a hráli víc středem hřiště. Oba tyhle týmy ukázaly ohromnou kvalitu a to, jak moc dobré jsou.“

První gól vstřelil Edin Džeko, jemuž se proti Plzni nebývale daří. Čím to, že vás znovu zaskočil?

„V první situaci to krásně uklidil a ve druhé vyřešil brejk gólovou přihrávkou. Věděli jsme, že se mu proti Plzni daří a často jí dává góly. Už není žádný rychlík, ale ve vápně je pořád extra silný. Znovu ukázal svoji třídu i to, proč hrál v nejlepších světových týmech. Máme se co učit.“

Jak moc vás půl hodiny před koncem zabrzdila červená karta pro Pavla Buchu?

„Chtěli jsme na soupeře víc vylézt a dostat se do tlaku nebo ke standardce, jenže červená karta nám bohužel nepomohla. Pak už Inter držel míč, nikam se nehnal a hlídal si, co potřeboval. Škoda.“

Vyčítáte si ještě něco?

„Těžko říkat, jestli něco bylo dobře, nebo špatně. Víte, je těžké Inter s úspěchem napadat. Jeho hráči jsou tak dobří, že se z toho dokázali vykombinovat. A hrát s nimi na velkém hřišti by možná přineslo ještě horší výsledek.“