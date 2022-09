Bílek: Vyloučení Buchy? Zbytečné... Kvůli rozestavení jsme neprohráli

Mrzí vás prohra 0:2?

„Každá porážka nás jednoznačně mrzí. Jestli jsme mohli dosáhnout lepšího výsledku, to nevím. Do utkání jsme šli s tím, že začneme stejně jako oni tři pět dva. Ale nechytli jsme začátek, soupeř dobře držel balon a nedostali jsme se do kombinace. Brzy jsme to změnili, pak to bylo lepší, závěr první půle byl z naší strany dobrý, také začátek druhé byl slušný. Po našem vyloučení to už bylo nesmírně složité.“

Dal se uhlídat Edin Džeko?

„Říkal jsem už před zápasem, že mu stačí jedna gólová situace, aby ji proměnil. Dneska to prokázal. Je to nesmírně kvalitní hráč v pokutovém území. Když má soupeř tlak a dostane se do pokutového území, on tam má výborný výběr místa. Našel si prostor a trefil to k tyči. Ukázal extratřídu, jinak si s ním kluci ve zbytku utkání poměrně slušně poradili.“

Mohla být Viktoria odvážnější?

„Nastoupili jsme proti soupeři s obrovskou kvalitou. Naším přáním bylo na domácím hřišti dosáhnout dobrého výsledku, nepodařilo se to. Je to další ohromná zkušenosti pro naše hráče. Přímo na hřišti viděli, jak soupeř pracuje. Když si utkání rozebereme, bude tam spousta věcí, na jakých musíme zapracovat. Je to zkušenost pro hráče i nás trenéry.“

Co příště udělat jinak?

„Všechny další zápasy, co nás v Lize mistrů čekají, budou stejně těžké, možná ještě těžší. Příště bude Bayern venku, to je v naší skupině spolu s Barcelonou asi největší favorit. Když chceme odehrát rovnocennou partii nebo alespoň dobré utkání, nesmíme tolik faulovat, dostávat tolik karet a dohrát zápas v jedenácti. V plném počtu by to třeba dopadlo stejně, nebo bychom prohráli ještě víc, ale v deseti je to proti takovému týmu velmi složité.“

Bylo zbytečné Buchovo vyloučení?

„Každá červená karta v takovém prostoru je zbytečná. Měl to na dlouhou nohu, dojel soupeře a červená padla. V tomhle prostoru je to zbytečné, kdyby to udělal v situaci, kdy jde soupeř sám na bránu a udělal faul… Ale tohle bylo zbytečné na soupeřově půlce.“

Šel byste znovu do rozestavení se třemi stopery?

„Možná bychom hráli stejně, akorát změnili maličkosti. Neprohráli jsme zápas tím, že jsme začali se třemi obránci. Ještě bych chtěl poděkovat fanouškům, byli bezvadní, povzbuzovali nás. Když hráčům zatleskali po zápase, je to super. Děkujeme za podporu a chtěl bych je pozvat na neděli, kdy nás čeká důležité utkání proti Slavii.“