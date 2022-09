Buchovo vyloučení nám pomohlo, řekl kouč Interu. V čem dominoval?

Milánský Inter prožil složitý měsíc, poslední týden navíc v náročném zápasovém tempu. Trenér Simone Inzaghi po úspěšném duelu Ligy mistrů v Plzni zářil spokojeností. Jeho tým odehrál přesně to, co potřeboval – pohodlná výhra 2:0 a takticky splněný plán zkušeného favorita. „Jsem moc rád,“ začal hodnocení v úterý v noci před novináři v tiskovém středisku Doosan Areny.

Inter utkání dobře zahájil. Zkušení hráči těžili z toho, že Plzeň zůstávala v hlubokém bloku a nechala italského favorita kombinovat. Stopeři vyváželi balony dopředu a využívali náběhů krajních hráčů. Zejména Dumfries na pravé straně dominoval.

„Viděli jsme zápasy italských týmů v Plzni a nikomu se zde nepodařilo vyhrát. Jsme rádi, že jsme to zvládli my. Nastoupili jsme koncentrovaní a hráli tak, jak jsme měli. Po zápase jsem za to hráčům poděkoval,“ chválil Inzaghi svůj tým, který výhrou 2:0 v Plzni napravil domácí prohru s Bayernem z prvního kola základní skupiny.

V první půli Inter domácí tým přeběhal o tři kilometry a navíc vedl po precizní trefě Edina Džeka. Plzeň přeskupila řady a postupně hru srovnala, jenže v 61. minutě se nechal hloupě vyloučit Pavel Bucha a domácí měli po nadějích. Zvlášť, když po povedeném brejku navýšil skóre na konečných 2:0 Denzel Dumfries.

„Za poslední šest dní jsme odehráli tři zápasy, měli jsme nabitý program. Bylo to náročné,“ oddychl si Inzaghi. „Určitě nám pomohlo Buchovo vyloučení. Ale Inter už předtím kontroloval hru. Jediné minus bylo, že jsme do té doby vedli jen jedna nula.“

Inter dominoval v klíčových statistikách celých devadesát minut. Držení míče (69 na 31), počet střel (18:8) i střel na bránu (7:1), v počtu útoků (52:27) i v počtu úspěšných přihrávek (648:219) a těsně i v počtu naběhaných kilometrů (85,4: 84).

„Odvedli jsme dobrou práci, hráli jsme trpělivě. Odehráli jsme solidní zápas proti těžkému soupeři, věřím, že tímto stylem můžeme pokračovat. Gól věnuji mým spoluhráčům, jsem šťastný, že se mi povedlo skórovat. Vracíme se do naší nejlepší formy,“ liboval si křídelník Denzel Dumfries, podle hodnocení Sportu nejlepší hráč utkání.

Inter si poradil i bez zraněného útočníka Romela Lukaka, jehož gólově zastoupil specialista na Plzeň Edin Džeko. „Určitě hrál Edin výborně, ale nejen on, dobře hráli všichni hráči. Po reprezentační pauze budu postupně zapojovat do sestavy další hráče, naskočí i Lukaku,“ uzavřel Inzaghi.