RENTGEN: Bílek netrefil 3-5-2, v čem dobře reagoval? Data mluví pro Inter

Byl to nakonec jednoznačný zápas. Viktoria Plzeň neuspěla proti Interu Milán mimo jiné i pro to, že Michal Bílek v úvodu vůbec netrefil základní rozestavení. I to přispělo k pasivní hře Západočechů a vedení italského gigantu. K plusu se trenérovi mistrů naopak musí přičíst správná reakce na vývoj zápasu po půlhodině hry. V čem spočívala? Který z hráčů Plzně byl nejlepší? A v čem všem český mistr propadl i v řeči čísel a dat?

Pasivní start a rozestavení 3-5-2

Trenér Viktorie Michal Bílek se rozhodl proti Interu Milán změnit formaci a přešel z klasického 4-2-3-1 na 3-5-2. Reagoval tak na systém italského trenéra Simona Inzaghiho, který praktikuje rozestavení 3-5-2. Plzeň měla ve dřívějších utkáních při zápasech proti týmům s tříobráncovým rozestavením velké problémy s obsazováním hráčů soupeře, a proto se Bílek rozhodl pro změnu. Pomocí 3-5-2 zrcadlil 3-5-2 Interu a obsazování hráčů soupeře tak mělo být jednodušší.

Plán se však nezdařil. Plzeňští začali příliš pasivně a nechali se zatlačit. Inter získal kontrolu a naprosto ovládal úvod utkání. Hosté dostali hodně prostoru a času, aby mohli správně rotovat a dělat si s osobně bránícími hráči Viktorie, co chtěli.

Krajní stopeři pravidelně podporovali útok svými výpady, čímž stahovali útočníky domácích hluboko do pole. Pokud tedy viktoriáni získali míč, tak kvůli hluboko staženým útočníkům neměli při vedení brejku dostatečnou podporu. Hráči Interu proto hravě získávali balon zpět a bez problémů kontrolovali hru.

Pasivní plzeňský úvod potvrzují také data. Plzeň měla v prvních patnácti minutách 29,7 PPDA. Co to znamená? Hráči Interu si na úvodních 60% hřiště vyměnili 30 přihrávek, než viktoriáni jejich akci a držení míče přerušili. To znamená – jejich intenzita presinku byla žalostná. Od 16. do 30. minuty začali být domácí o něco agresivnější (PPDA kleslo na 27,8) a v poslední třetině první půle svůj tlak na rozehrávku Interu vystupňovali (9,0 PPDA).

Postupný útok Interu a mohutné rotace • Foto Repro

Postupný útok Interu a mohutné rotace, pomocí kterých krajní stopeři hostů hluboko stahovali oba útočníky Plzně. Ve vyobrazené situaci následuje Tomáš Chorý Alessandra Bastoniho.