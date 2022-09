Sparťankám bude fandit Priske a spol. Co by přinesl postup do Ligy mistryň?

Historická šance? Ano, dá se to tak brát. Jelikož v příštích letech bude koeficient ženskému fotbalu spíš padat, než nabírat na síle, nyní mají zástupci obou pražských S velkou motivaci postoupit do Ligy mistryň. Musí k tomu však zvládnout dva zápasy. Duel Sparty a AS Řím se sehraje přímo na Letné. Podporu z hlediště slíbili i hráči A-týmu a členové realizačního týmu.

Co vás napadne o AS Řím? V mužském fotbale tradiční a silná značka. Ovšem v kategorii žen se římské mužstvo teprve dere na elitní úroveň. Minulý víkend sehrály jeho hráčky vyrovnaný duel s italským hegemonem Juventusem.

Český program v LM 21.září Sparta-AS Řím (18:30, Nova Sport) Valur-Slavia (19:00) 28. září Slavia-Valur (15:00) 29. září AS Řím-Sparta (14:30 Nova Sport)

„Je favoritem, ale je to nováček. Italská liga se však stala plně profesionální, takže v tomhle má italský fotbal velkou výhodu a dokáže nalákat hráčky z celého světa. Ale nejedná se o velkoklub jako je třeba PSG, Lyon, Wolfsburg nebo Chelsea, které teď vládnou ženskému fotbalovému světu,“ říká bývalá hráčka rudých Kateřina Bužková.

I ona byla součástí generační obměny v posledních dvou letech a nyní působí v Liberci. Jaký lze podle ní od sparťanek čekat výkon? „Prostor dostávají mladší hráčky, pro které to bude premiéra v Lize mistryň, ale prezentují se kombinační hrou.“

„Letos přišlo hodně mladých hráček z juniorky a poprvé za tu dlouhou dobu, co jsem ve Spartě, musím říct, že holky přišly kondičně a technicky dobře připraveny. Jsou na boj o poháry nachystány,“ navázala na předzápasové tiskové konferenci zkušená forvardka Lucie Martínková.

Ona a další spoluhráčka Petra Bertholdová formují současný kádr, jenž vede Martin Masaryk. Postoupit a zajistit klubu dalších šest evropských zápasů ve skupině navíc s odměnou 10 milionů korun za účast, je jejich velké přání. I vzhledem k tomu, že koeficient už Pražankám nemusí nadělat účast rovnou ve 2. předkole, které je jen dva duely od skupiny.

„Byla by to obrovská reklama pro ženský fotbal. Přineslo by to nejen mediální zájem, ale také zkušenosti mladým hráčkám. Těžkými zápasy v průběhu Ligy mistryň by je určitě nabraly,“ tvrdí Martínková. „Tohle je trochu nevýhoda ženského fotbalu je, že naše liga není těžší. Kdybychom sehráli víc náročných utkání než jen se Slavií, tak by se nám na zápasy v Evropě připravovalo jednodušeji,“ doplnila ji Bertholdová.

Ale zároveň dodává, že účast v Lize mistryň by mohl nasměrovat tuzemský ženský fotbal na jinou úroveň. „Byl by to velký krok, kdyby se jakémukoliv českému klubu podařilo postoupit do hlavní fáze Ligy mistryň. S reprezentací se žádný velký turnaj zatím nepovedl, takže tohle by mohlo přinést lepší zítřky v českém fotbale.“

Na Letné dnes půjde o hodně. Podporu přímo z hlediště slíbili i trenéři a hráči A-týmu, kteří však po krachu ve 2. předkole Konferenční ligy proti Vikingu v pohárech už nefigurují. „Ale žádné špičkování není na místě. Jsme na Spartě, tady si vzájemně přejeme a fandíme. Kluci nás podporují,“ odmítla Martínková hecování s pánskou kabinou.

„Hrát na Letné je ten největší svátek. Jen doufám, že stadion holkám úplně nesváže nohy, jak už se nám v minulosti nejednou stalo. Doufám, že si to holky užijí, diváci přijdou a já jim samozřejmě budu fandit,“ dodává Bužková.

Liga mistryň

Soutěž se skládá ze dvou předkol a skupinové fáze. První předkolo se hraje formou miniturnaje. Druhé předkolo už probíhá klasicky na dva zápasy. Ve skupině se sejde 16 nejlepších mužstev. V aktuálním ročníku se v Lize mistryň pokoušela uspět Slavia, Sparta a Slovácko. Moravský celek už v soutěži nepokračuje. Slavii čeká ve 2. kole Valur Reykjavik, Sparta vyzve AS Řím. Za účast ve skupině získá každý tým deset milionů korun, což je oproti minulým ročníkům násobně vyšší odměna.