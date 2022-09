Hrajte tak, abyste se prodaly, chtěl Masaryk. Řím ukázal Spartě okénka

PŘÍMO Z ŘÍMA | Stejně jako doma na Letné ustály úvodní tlak a dostaly se do vedení. A stejně jako doma sparťanky s AS Řím padly. V odvetném duelu o základní skupinu Ligy mistryň inkasovaly čtyři branky. „Momentálně byl Řím lépe připravený, ale já stále věřím hráčkám, které máme v týmu a pracujeme s nimi. Tyto zápasy je posunou na vyšší úroveň. Nyní se budeme soustředit na ligovou sezonu a uděláme vše proto, aby pro nás byla úspěšná,“ hodnotil zápas trenér Martin Masaryk.

Jaké pocity převládají?

„Určitě zklamání, protože my chceme vyhrávat a tentokrát jsme navíc prohráli zápas na mezinárodní scéně. Musíme uznat kvalitu soupeře, byli jsme pod obrovským tlakem. Škoda, že jsme nedotáhli některé naše nadějné věci.“

Tři inkasované branky byly z rohových kopů. Potíže jste s tím měli už doma na Letné. Je to vaše slabé místo?

„Standardky na této úrovni rozhodují zápasy. My se na ně připravovali, říkáme si o nich, ale důraz soupeře v pokutovém území byl prostě větší než náš. Jsou to chyby, které by se neměly stávat, pokud chcete být úspěšní. Ukázalo nám to, kde máme okénka, na kterých musíme pracovat.“

Najdete i přes krutý výsledek pozitiva?

„Jsem rád za každou mladou hráčku, která naskočí a odehraje nějaké minuty. V závěru zápasu naskočily mladé hráčky, které ještě před pár měsíci hrály juniorskou ligu. V tom vidím pozitiva. My ale potřebujeme jít do zápasu s větším odhodláním a odolností, abychom dokázali být konkurenceschopní i na evropské scéně. Každá menší chyba vás stojí úspěch.“

Co říct k výkonu brankářky Patrície Chládekové, která zaskakuje za jedničku Alexandru Vaníčkovou?

„Každá naše hráčka má kvalitu a jsme rádi, že když se nám zranila jednička Saša Vaníčková, tak že jí Patrícia plnohodnotně zaskočí a pomůže. O tom to je, abychom si vzájemně pomáhali. Jsem rád, že v obou zápasech ukázala kvalitu. Nicméně každá z hráček v zápase udělala nějakou chybu, na které bychom chtěli ještě zapracovat.“

Ukázal tento zápas, že velký rozdíl oproti evropským týmům je v individuální kvalitě, nebo byly Římanky dál po taktické stránce?

„Myslím si, že jedno souvisí s druhým. Potřebujete mít technicky dobře připravenou hráčku a zároveň aby zvládala taktické věci. Nelze mít jen část z toho. Momentálně byl Řím lépe připravený, ale já stále věřím hráčkám, které máme v týmu a pracujeme s nimi. Tyto zápasy je posunou na vyšší úroveň. Nyní se budeme soustředit na ligovou sezonu a uděláme vše proto, aby pro nás byla úspěšná.“

Je cesta do Ligy mistryň přes ligový titul snazší?

„Samozřejmě, že v první řadě chceme být mistrem, ale říct, že pak dostaneme v Evropě slabšího soupeře… Tak to nefunguje. Všechny soupeřky v pohárech jsou na vysoké úrovni. Sledoval jsem odvetu Slavie s Valurem a měla to ohromně těžké. Gratuluji jí k postupu. Udělala skvělou věc pro český ženský fotbal. My na sobě budeme ještě dost pracovat.“

Nebojíte se, že na sebe některá z hráček upozornila a v zimě dostane nabídku z ciziny?

„O tom to ale je. Hráčkám pokaždé říkám, aby hrály tak, aby se prodaly. Sparta by neměla být jejich konečnou stanicí. V zahraničí se hraje fotbal na vyšší úrovni, a pokud to hráčky chtějí zažít, mít lepší terény, větší divácké návštěvy, tak musí hrát zkrátka tak, aby se prodaly do ciziny.“

Co musí Sparta udělat, aby se její ženský fotbal stal ještě více profesionální?

„Při rozvoji je důležitá denní práce. Náš klub vytváří úžasné podmínky pro naše děvčata, ale každý den se může ještě o kus zlepšit infrastruktura, tréninkový proces. Aby holky byly v tréninkovém procesu profesionálnější. Zlepšovat se dá v mnoha směrech, ale myslím si, že Sparta vytváří v Česku nadprůměrné podmínky pro ženský fotbal. A jsme za to rádi. Je jen na nás, jak se budeme zlepšovat a jak tyto podmínky využijeme.“