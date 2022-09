Sparťanky v Římě bez senzace. Vyšší příděl oddálila slovenská dvojka

Fotbalistky AS Řím porazily Spartu • Michal Beránek / Sport

PŘÍMO Z ŘÍMA | Naděje na postup vydržela jen půlhodiny. Sparťanky se do základní skupiny Ligy mistryň nekvalifikovaly. V Římě podlehly výběru AS rozdílem třídy 1:4 a po domácím utkání (1:2) bude v evropské soutěži český fotbal zastupovat pouze Slavia, která postoupila přes islandský Valur. „Panuje velké zklamání. Některé věci jsme mohli dotáhnout, ale Řím ukázal velkou kvalitu,“ mrzelo trenéra Martina Masaryka.

Stejně jako před týdnem v Praze na Letné (1:2) a stejně jako o víkendu v ženské Serii A s Fiorentinou (1:2) i v odvetě zapnulo AS Řím až po inkasovaném gólu.

Úvodní čtvrthodina totiž patřila slovenské brankářce Patrícii Chládekové, jež likvidovala jednu šanci domácího týmu za druhou. Dvakrát ji dokonce pomohl verdikt srbské sudí, která neuznala vstřelené branky kvůli hře rukou a ofsajdu.

A když se zdálo, že sparťanky ustály úvodní tlak Římanek a jsou připraveny bojovat o postup, přišel první a zároveň poslední podařený moment českého mužstva - po rohovém kopu se prosadila kapitánka Petra Bertholdová. Sparta vedla 1:0 a v tu ránu posílala zápas do prodloužení.

Útulný stadion Tre Fontane, kde domácí fotbalistky podporovala zhruba tisícovka věrných fanoušků, jen zaduněl. Ovšem euforie Pražanek vydržela jen pár chvilek. Římanky inkasovaný gól probral a ještě do poločasu přišlo vyrovnání. Tentokrát však Sparta roh neubránila. Aby toho nebylo málo, po startu druhé půle se po závaru z dalšího rohu prosadila brazilská opora Andressa Alvesová.

„Myslím si, že jsme si takový výsledek (1:4) nezasloužily,“ štvalo Elišku Sonntágovou. „Do zápasu jsme vstoupily dobře jako v Praze. Bohužel, dopadlo to, jak to dopadlo. Myslím, že za výkon se nemusíme vůbec stydět.“

Celkem pražský výběr inkasoval tři branky po standardních situacích, což se trenérovi Martinu Masarykovi vůbec nelíbilo. „Velké zklamání. Na této úrovni standardky rozhodují zápasy. Bohužel, důraz ze strany domácích byl větší než ten náš,“ zlobil se. „Asi na tom musíme holt zapracovat. Už doma jsme s tím měly problém. Ale zápas s AS Řím pro nás bude velkou průpravou do dalších těžkých bitev. Například doma se Slavií,“ doplnila trenéra Sonntágová.

Velkou hrdinku i přes prohru však měla Sparta v brance. Při zranění jedničky Alexandry Vaníčkové chytá Patrícia Chládeková a stejně jako v prvním utkání deptala Římanky v obrovských šancích. Ve druhém poločase ji při pokutovém kopu Palomy Lázaro navíc pomohla tyč. Nebýt 25leté brankářky, odvezly si sparťanky možná až dvojnásobný gólový příděl, jenž by připomínal spíš hokejový výsledek. „Jsem rád, že tyto dva zápasy zvládla a ukázala, že může skvěle zastoupit Sašu Vaníčkovou,“ chválil krajanku Masaryk.

Kvalitativní rozdíl mezi oběma týmy však uznal i on. „Mrzí mě, že nám nevyšly některé věci, které jsme si plánovali. A také se posléze ukázala velká kvalita Římu. Musíme sbírat zkušenosti a být odolnější, protože v evropských pohárech stačí drobná chyba a stojí vás to veškeré úsilí.“

Co tedy musí Sparťanky změnit, aby se podobně jako konkurenční slávistky probojovaly do základní skupiny Ligy mistryň? Cesta může vést přes zisk mistrovského titulu, kdy se tým dostává do pozice nasazeného mužstva. Ale i s tím Masaryk ne zcela souhlasí.

„Samozřejmě, že v první řadě chceme být mistrem, ale říct, že pak dostaneme v Evropě slabšího soupeře… Tak to nefunguje. Všechny soupeřky v pohárech jsou na vysoké úrovni. Sledoval jsem odvetu Slavie s Valurem a měla to ohromně těžké. Gratuluji jí k postupu. Udělala skvělou věc pro český ženský fotbal. My na sobě budeme ještě dost pracovat,“ dodal sparťanský trenér.