Plzeň obrala Bayern! Úspěch v srdci akademie, talent motal mladé hvězdy

Srdcem moderního Bayern Campusu je stadion s kapacitou 2 500 diváků, na němž nastoupila plzeňská devatenáctka. Proti Bayernu předvedla nejlepší výkon v letošní Youth League. Oproti zápasům na Barceloně a doma s Interem (oba duely prohrála 0:3) vyšvihla mnohem odvážnější výkon a byla odměněna.

Po výborně odehrané první půli přišel po přestávce trest a Plzeň prohrávala 0:1 po brance Maxe Scholze. Hosté ale zápas nevzdali a dál se tlačili do útoku. V 87. minutě srovnal do prázdné brány Milan Krůta a v nastavení dokonal senzační obrat Jan Paluska.

„Je to fantastické, ještě k tomu takovým způsobem… Obrovská euforie, takhle vyhrát zápas je senzační. Navíc je to Bayern u nich,“ radoval se trenér Viktorie Ondřej Šiml. „Vyhráli jsme to díky skvělému závěru, ale mohli jsme dát góly i dřív. Měli jsme tam několik závarů, šancí. Pak jsme prohrávali, ale závěr byl úžasný,“ dodal šťastný kouč, který si spolu s týmem vychutnával děkovačku před početným zástupem fanoušků Viktorie.

Většinu první půle Plzeň slavného soupeře tlačila. Největší šanci měl ve 40. minutě Pavel Gaszczyk. Po rozehrané standardce se na pravé straně pěkně uvolnil a tečovaná střela levačkou skončila na tyči. První trefy v Youth League si Plzeň schovala do závěru a celý klub výborně naladila na večerní zápas prvních mužstev.

„Byl to určitě náš nejlepší výkon. Už jsme hráli třetí zápas, soutěž si osahali a konečně se nám podařilo být dravější, důraznější, nebyli jsme tak ustrašení, to bylo znát. Odvaha udělá nejvíc. Když se budeme bát hrát, presovat, tak jen čekáme na inkasovaný gól. Šli jsme tomu naproti, super,“ chválil nadšený Šiml.

Největší dojem v zápase zanechal Pavel Hašek. Teprve sedmnáctiletý mladík dostal od trenéra poprvé šanci v základu a na levém křídle zejména v první půli pořádně větral domácí obranu, podal mimořádný výkon. Na české poměry jde o unikátní typ hráče, tolik potřebného s nadstandardními atributy směrem dopředu.

Zdobí ho výborná levačka i rychlost, vytáhlou, atletickou postavou si pomáhá i zády k bráně při krytí míče. Nebojí se jeden na jednoho, je správně drzý. Před vstřelenými góly byl prakticky u všech nebezpečných akcí Viktorie, jeho jméno si zcela jistě znamenali přítomní agenti a skauti. Největší příležitost ale promarnil na začátku druhé půle. V sólovém úniku volil přihrávku, kterou však domácí obránci zneškodnili a odehráli na roh.

„Pavel na sobě musí pořád pracovat. Má to u trenérů těžké, někdy je na práci háklivý, ale má své přednosti. Rychlost a umí dát gól, dneska zlobil soupeře. V rozhodujícím momentě, kdy šel sám na bránu, mě poprvé překvapil a nahrával,“ hodnotil Šiml. „Ale je to pro nás vzácný hráč, umí výborně situace jeden na jednoho. Milan Krůta to samé, dal se dohromady po zranění. Obě křídla přinesla týmu kvalitu,“ chválil Šiml.

Plzeňští mladíci mají za sebou další výjimečnou zkušenost. Nastoupili v akademii Bayernu a změřili síly s hvězdami slavného klubu v rámci mládežnické Ligy mistrů. Zápas se odehrál v srdci moderního tréninkového komplexu, který Bavoři dokončili před pěti lety.

Nedaleko Allianz Areny, 70tisícového kotle, kde hraje zápasy první tým, vybudoval mnichovský gigant luxusní komplex se všemi vymoženostmi. Na třiceti hektarech se rozprostírají hřiště pro týmy kategorie U9 až U19 včetně dívek a dospělých žen.

Součástí areálu jsou i haly pro basketbal, házenou nebo stolní tenis. Venkovní prostory zahrnují i menší hřiště pro plážový fotbal, plážový volejbal nebo atletiku, samozřejmostí jsou prostory pro regeneraci, posilovny a veškeré další vymoženosti, které potřebujete k sportovnímu růstu a rozvoji. Po vzoru slavné La Masíe v Barceloně klub vybudoval i 35 apartmánů po mladé sportovce, kteří nepochází z Mnichova. Funguje i propojení s prvním týmem, který hraje zápasy nedaleko.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 69. Scholze Hosté: 87. Krůta, 90+1. Paluska Sestavy Domácí: Schenk – Scholze, Buchmann, Janitzek, Perez Vinlöf – Pavlovič, Ibrahimovič, Aseko Nkili (70. Becker) – Demircan (59. Hepburn), Klanac (70. Qashi), Kabadayi. Hosté: Baier – Červený (15. Keltyčka), Paluska, Vacek, Vach (28. Deml) – Gaszczyk, Falout, Sojka – Krůta, Štauber (78. Kule), Hašek (78. Dabani). Karty Domácí: Scholze, Vinlöf, Pavlovic Hosté: Krůta Rozhodčí Karabajev – Belski, Tergeussizov (všichni KAZ) Stadion FC Bayern Campus, Mnichov.