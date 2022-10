Plzeňská blamáž: opory bez energie i dynamiky. Bayern v suchém triku

PŘÍMO Z MNICHOVA | Plzeňská jedenáctka hrála fotbal v Mnichově asi jen v úterý odpoledne, kdy U19 senzačně obrala bavorského favorita (2:1). Večer už vše běželo podle not německého šampiona. Viktoria ve třetím představení základní skupiny Ligy mistrů utrpěla debakl na Bayernu 0:5, zopakovala devět let starý výsledek. Domácí uzmuli tři body takřka v suchém triku.

Plzni po enormním vypjetí v letních předkolech došel benzín. A bez potřebné energie, zápalu a více než stoprocentního nasazení se proti celkům v extrémně těžké skupině Ligy mistrů hrát vůbec nedá. Na Bayernu bylo rozhodnuto velmi rychle. V sedmé minutě otevřel střelnici Sané, ve 13. pokračoval Gnabry a ve 21. podtrhl trápení Viktorie Sadio Mané. Vymalováno bylo ještě dřív, než zápas pořádně začal.

„Narazili jsme na soupeře, který nás přehrál ve všech směrech. Je to obrovská zkušenost, věřím, že chyby, co si ukážeme, nás posílí,“ hodnotil zápas trenér Viktorie Michal Bílek. „Prohrávali jsme tři nula ve třicáté minutě, to je hodně nepříjemné. Co pro mě, ale pro samotné hráče,“ lamentoval plzeňský kouč.

Viktorii nefungují základní prvky hry, se kterými uzmula mistrovský pohár a pronikla mezi evropskou smetánku. Kapitán Lukáš Hejda se podepsal pod čtyři góly a plac opustil se zraněným svalem. Problémy měl i Lukáš Kalvach, hráči Bayernu příliš snadno pronikali do pokutového území a s klidem zvyšovali náskok.

Klíčovým oporám schází dynamika a energie, na mnohých se podepisuje extrémní vytížení. Viktoria jede prakticky tři měsíce v kuse a zásadní muži západočeské squadry za sebou tahají nohy. Jakékoli pokusy o důstojný návrat do zápasu navíc srážely zbytečné chyby, kdy se domácí borci lacině dostávali do zakončení.

Jako v kleci proti Vémolovi, hodnotí Kopic pětku od Bayernu. V kabině jsme se tomu zasmáli Video se připravuje ...

Trenér Bílek do druhé půle přeskupil řady a nasadil třetího stopera Václava Jemelku. Netrvalo ani šest minut, západočeská obrana opět zle zaspala a podruhé v utkání skóroval Sané. Skóre na konečných 5:0 uzavřel Maxim Choupo-Moting. Viktoria zopakovala výsledek z podzimu 2013, kdy na Bayernu vůbec nevystřelila na bránu.

Na řeči těla plzeňských hráčů bylo až příliš vidět, jak si nevěří a spíš koukají na hodiny, aby co nejrychleji skončilo jejich trápení. Jan Kopic se na place „štěkal“ s Tomášem Chorým, když plzeňský hrot vypustil bránění. Při jednom z kontrů šel zase pěšky zpátky Adam Vlkanova, místo aby ve sprintu pomohl hasit hrozící nebezpečí.

„Nebudu tady hodnotit jednotlivé hráče. Dostali jsme do skupiny Bayern, Barcelonu a Inter. Všem nám bylo jasné, že bude nesmírně těžké vybojovat nějaký bod. V zápasech na Barceloně a na Bayernu se ukázalo, že mezera mezi námi a soupeři je obrovská,“ uznal Bílek. „Na utkání se podíváme, uvidíme, zda za týden doma proti Bayernu zvolíme jinou strategii, něco změníme.“

Viktoria „proplouvá“ základní skupinou podobně jako při své druhé účasti v sezoně 2013/14, kdy pod Pavlem Vrbou prohrála pět zápasů a body získala až v posledním představení doma s CSKA Moskva. Výhra 2:1 tehdy znamenala třetí místo ve skupině a postup do jarní fáze Evropské ligy.

V současném rozpoložení je mezi evropskou elitou spíš na ručník. Plzni se sváteční zápasy elitní soutěže začínají zajídat, tři zápasy, nula bodů a skóre 1:12 podtrhuje rozdíl od evropské elity. Viktoria potřebuje něco změnit, pokud chce výjimečný podzim v Evropě dohrát důstojněji.