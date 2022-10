Schick zase nedal penaltu, Leverkusen mění kouče. Přichází známé jméno

Krize Leverkusenu nekončí. V úterý se německý klub představil v rámci skupinové fáze Ligy mistrů na půdě FC Porto, ale jednalo se o další večer, co si Bayer za rámeček nedá. Na Estádio do Dragão byl Bayer sežehnut vlastními chybami v defenzivě a neproměněnou penaltou Patrika Schicka. Nakonec prohrál 0:2. Během středy reagovalo klubové vedení - trenér Gerardo Seoane končí, nahradí ho Španěl Xabi Alonso.

„Gerardo odvedl pro Bayer dobrou práci, ale bohužel jsme sešli z cesty úspěchu. Brzké vyřazení v německém poháru a především aktuální umístění v bundeslize, které je hluboko pod našimi očekáváními, způsobily, že změna trenéra je z našeho pohledu naprosto nezbytná,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Simon Rolfes.

Na Seoaneho místo přichází bývalý skvělý španělský záložník Xabi Alonso, který v posledních třech letech vedl B-tým Realu Sociedad. „Leverkusen znám jako vynikající klub z doby, kdy jsem působil v Německu. Bayer měl vždycky skvělé hráče a i v současném týmu vidím velkou kvalitu,“ řekl Alonso po jmenování do funkce.

Schick zase nedal penaltu

Klub s farmaceutickým koncernem Bayer v zádech se krčí v suterénu bundesligy a prohra v Portu znamená i problémy v Champions League. Přitom se mohlo blýskat na lepší časy, kdyby Patrik Schick ve 45. minutě proměnil pokutový kop.

Jenže Schick podruhé v krátké době ztroskotal na Diogu Costovi. Brankář Porta totiž stál tváří v tvář Schickovi při penaltě i v Lize národů v bráně Portugalska. Výsledkem byla v obou případech hlava v dlaních českého reprezentanta.

Mohl z toho být gól do šatny a zápas by možná vypadal jinak. Na kdyby se ale nehraje ani ve fotbale, přitom Schick penaltu nekopl špatně, Diogo Costa jen vytáhl ještě lepší zákrok. Náhoda to ale nebyla, jak gólman přiznal, na případné exekutory penalt se v týdnu pečlivě chystal.

„Před zápasem jsme se připravovali na jejich útočníky, zjišťovali jsme, kam kopou penalty. I díky práci trenérů a ostatních brankářů v týmu jsme vše zanalyzovali dobře a vyplatilo se nám to,“ citoval Costu deník Á Bola.

Penaltová situace napověděla o dalším průběhu zápasu. Porto dvěma góly ve druhé půli rozhodlo o tom, že si tři body ponechá doma. A Leverkusen? Ten od začátku sezony ve všech soutěžích zvítězil pouze dvakrát.

Hoří zejména defenziva Leverkusenu, která často působí bohorovně a naivně. Ve spojení s chabou produktivitou Schicka a spol. tak není divu, že Bayer marně hledá cestu ke ztraceným pozicím.

Do zápasu v Portu nastoupil v základní sestavě také Adam Hložek, na trávníku vydržel do 72. minuty, ale ani on mdlým výkonem Leverkusen nespasil. Hložkova bilance tedy zůstává tristní, když v deseti soutěžních zápasech za Leverkusen zaznamenal jediný gól, a to ještě při prohře 3:4 proti třetiligovému Elversbergu v Německém poháru.