Plzeň hledá recept na Bayern. Co změnit, aby nepřišel další debakl?

Po výprasku v Mnichově (0:5) mluvil trenér Michal Bílek o nutnosti něco v plzeňské hře změnit. Jasně, favorit z Bayernu se těžko zastavuje. Ve skupině Ligy mistrů neprohrál rekordních 31 zápasů po sobě (z toho 28 výher), naposledy v Paříži podlehl v září 2017 tamnímu PSG 0:3. Přesto hledají Západočeši recept, jak více potrápit německého suveréna.

„V defenzivě je nesmíme pouštět do rychlých přechodů do útoku, v těch mají obrovskou sílu. Na druhou stranu hrajeme doma, chceme sehrát lepší utkání i dosáhnout lepšího výsledku než v prvním zápase. Budeme se snažit hrát odvážně, co nejrychleji a co nejvíc ohrožovat soupeřovu branku,“ vyhlásil den před výkopem plzeňský kouč Bílek.

Co to znamená v praxi? Viktoria se musí vyvarovat zbytečných chyb a především zůstat kompaktní. „Ne být rozhození jako na Bayernu, ani v útočné činnosti. Těžký soupeř takové chyby hned trestá,“ všiml si po utkání v Mnichově trenér Miroslav Jirkal v hodnocení pro deník Sport a iSport.cz.

Drtivé kontry ze strany bavorského šampiona chodily středem hřiště, kde Plzeňští zle hořeli. Pro domácí odvetu bude třeba vzniklé díry ucpat. Co nejvíc zahustit pole a vytvořit „past“, v jaké se může Bayern nachytat.

Opory chybí na obou stranách

Nutností je favoritovi svou aktivitou co nejvíc zápas znechutit, včas hráče dostupovat a nenechat rozvíjet útočné kombinace. Bayern je na míči enormně silný, už od rozehrávky brankáře se snaží o co nejrychlejší přesun k soupeřově brance. Jakmile dostane prostor a čas, je zle.

„Na Bayernu jsme měli hodně problémů, některé prostory jsme nechávali v dost situacích otevřené. Je to ponaučení. Musíme hrát pozorně, kompaktně, nedělat chyby a po zisku balonu být klidní tak, abychom nešli hned do ztráty a nebyli zbytečně pod tlakem. Očekávám od našeho týmu lepší ofenzivu, že budeme daleko odvážnější,“ nastínil Bílek.

Zatímco Bayernu chybí pět důležitých hráčů včetně kapitána v bráně Manuela Neuera, Západočeši řeší dvě opory defenzivy. Marodi Lukáš Hejda a Jindřich Staněk se postupně dávají dohromady. Plzeňský kapitán léčí koňara z utkání v Mnichově, západočeská jednička se vrací po problémech s ramenem, kvůli nimž vynechal tři zápasy.

Oba mají za sebou tréninkové manko, s týmem se poprvé připravovali až den před domácí odvetou. „Po tréninku sami řeknou, jak se cítí,“ odpověděl Bílek na dotaz ohledně zdravotního stavu klíčových hráčů. O jejich startu se rozhodne pravděpodobně až dnes.

Od Hejdova stavu se může odvíjet i plzeňské rozestavení. Při absenci plzeňského lídra by kouč mohl sáhnout ke tříobráncovému systému. Ten sice příliš nefungoval v úvodu doma s Interem (0:2) ale zase sedí stoperovi Tijanimu, jenž zaskakuje v případě Hejdovy absence.

„Už za Teplice hrál ve tříčlenné obraně a vedl si tam velmi dobře, také poslední zápas (proti Boleslavi, Plzeň hrála na čtyři obránce) zvládl skvěle. Také je to varianta, jak bychom mohli nastoupit,“ souhlasil Bílek. Tři stopeři a dva halvbeci mohou zhustit střed pole tak, aby se Bayern snadno nedostával do zakončení. Také proto dává tato varianta smysl.

Dosavadních nula bodů a skóre 1:12 po třech duelech ve skupině Ligy mistrů jsou tristním plzeňským vysvědčením. V těžké skupině dostává Viktoria na frak, do druhé poloviny svátečních zápasů by ráda drtivé prohry alespoň mírnila. Vydolovat ze zbývajících duelů alespoň nějaký bodík vypadá jako snové přání. „Bayern je obrovská síla, značka, vynikající tým. Ale hrajeme doma, chceme potěšit naše fanoušky,“ slíbil Bílek.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Tvrdoň – Pernica, Tijani, Jemelka – Havel, Bucha, Kalvach, Mosquera – Kopic, Chorý, Vlkanova

Bayern: Ulreich – Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanišič – Kimmich, Goretzka – Coman, Müller, Tel – Mané