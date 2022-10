Bílek: Druhou půli jsme potřebovali jako sůl. Máme problém s obránci

Čím si vysvětlujete dva rozdílné poločasy?

„Věděli jsme, že Bayern je špičkový tým. V útočné fázi je vynikající, má rychlé hráče, co hrají jednoduše. Jejich pohyb nám dělal problémy, nedařilo se nám je zachytávat, snadno se k nám dostávali a dávali branky. Prohrávat v první půli 0:4 byla velká nepříjemnost. Cením si toho, že se tým nepoložil a druhou půli jsme odehráli velmi dobře. Udělali jsme nějaké změny, byly vynucené.“

Můžete to upřesnit?

„Honza Kopic odstoupil kvůli svalovému zranění, o půli jsme museli střídat i Václava Jemelku, který má problémy s ramenem. Milan Havel má pohmožděná žebra a špatně se mu dýchalo. Nešli jsme v jejich případě do rizika, udělali personální změny a upravili rozestavení. Druhá půle byla výborná, vyhráli jsme ji 2:0. Cením si fanoušků, že nás podporovali celých devadesát minut. Dostávali jsme góly, ale pořád nás povzbuzovali a odměnou pro ně byla druhá půle, kdy jsme vstřelili dvě branky. Fanoušci tím byli aspoň trošku spokojení.“

Oceníte výkon Jana Klimenta?

„Druhou půli odehrál výborně, má výborný pohyb, výběr místa v pokutovém území. Gól, který dal, nebyl z jednoduché pozice, ale poradil si s ní skvěle. Jsem rád, že je po zranění takhle zpátky.“

Mrzí vás, že jste tak aktivně nedokázali hrát i v prvním poločase?

„Do utkání jsme vstoupili aktivně. Začali jsme mít problém ve chvíli, kdy jsme byli zformovaní, ale soupeř se do nás přesto lehce dostával. Změnili jsme hru na tři, respektive pět obránců, a bylo to lepší. V takovém rozestavení byla druhá půle lepší. Ale nelze říct, že by to bylo lepší, kdybychom takhle nastoupili od začátku. Třeba by se do nás soupeř stejně dostal.“

Jak je trenérovi, když po 25 minutách prohráváte 0:3?

„Je to nepříjemné. Do prvního gólu to od nás nevypadalo špatně, byli jsme aktivní, ale z prvního vážnějšího útoku dostali branku, to bylo nepříjemné. Nastala podobná situace jako před týdnem na Bayernu, kde jsme také dostali v první půli čtvrtý gól, ale neplatil kvůli ofsajdu. Takové chvíle nebyly dobré pro nikoho z nás. Jsem velmi rád, že kluci druhou půli nepoložili a odehráli takovým způsobem. Byli jsme aktivní, měli tam i jiné situace, které zaváněly brankou. Třeba Pernicovu šanci chytil fantasticky gólman.“

Sáhl byste o poločase ke změnám, i kdyby nešlo o vynucená střídání?

„Během průběhu první půle jsme dostávali branky, hledali jsme varianty, jak do toho sáhnout. První myšlenka byla zařazení Luďka Pernici a hrát na tři stopery. Možná bychom vyměnili jiné hráče, než které jsme nakonec museli dát dolů. Ti, co nastoupili místo zraněných, to zvládli velmi dobře. Potřebovali jsme takovou druhou půli jako sůl, prohrávat 0:4 bylo hodně nepříjemné.“

Zvýšil jste o přestávce hlas v kabině?

„Nezvýšil, k ničemu by to nebylo. O půli je třeba zachovat chladnou hlavu a reagovat na situace, co nastaly v první půli. Zdůraznili jsme hráčům, jak chceme hrát a že je potřeba to důstojně odehrát. Aktivita ve druhé půli byla od našich hráčů příkladná, z toho mám radost. Potřebovali jsme to i před dalšími zápasy v Lize mistrů i v české lize. Nutně jsme potřebovali, abychom nebyli moc dole a před Jabloncem jsme se druhou půlí zase trošku zvedli.“

Přiblížil se výkon ve druhém poločase k hranici plzeňských možností?

„Druhá půle byla opravdu dobrá. Porazit Bayern 2:0, i když udělal změny, je pro nás obrovské povzbuzení. Druhou půli jsme zvládli herně, výsledkově i fyzicky. Je pravda, že nám teď vypadávají krajní obránci, už Radim Řezník je dlouho mimo. Milan Havel a Venca Jemelka mají problémy, které nevypadají úplně dobře. Hra na tři stopery se nabízí, ale nastoupíme v Jablonci až v neděli, máme dost času to všechno promyslet a najít ideální sestavu.“

Obnovil si Jan Kopic svalové zranění?

„Teď má problém s lýtkem, je to něco jiného, předtím ho trápil stehenní sval. Erik Jirka, co nastoupil místo něj, je rychlostní typ fotbalisty, má dobré zakončení i přihrávku, správný tah na branku. V některých fázích ukázal, že může být výraznou posilou. Zatím si u nás pořád zvyká. Nemá takové vytížení, ale ukazuje své přednosti. Jsem rád, že tady je, musí bojovat o své místo, nedostane nic zadarmo. Věřím, že může být v budoucnu velmi důležitým hráčem.“