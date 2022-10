Plzeň – Bayern 2:4. Smršť, pak snaha. Góly jako omluva za zpackanou půli

13, 20., 7., 10. – minuty, v nichž Plzeň poprvé inkasovala proti Barceloně, Interu, Bayernu a znovu s Bayernem. Viktoria začala proti německému šampionovi prakticky totožně jako před týdnem v Mnichově. Jakékoliv odhodlání a snahu zkomplikovat favoritovi skupiny život zmuchlal první gól ve Staňkově síti a poločasové skóre 0:4.

Plzeň absolutně nechytá starty do svátečních duelů. Po první obdržené brance hráči pravidelně sklopí hlavy a přestanou si věřit. Toho tým plný silných individualit typu Bayernu snadno využije. Viktoria naznačila až po výrazném prostřídání po přestávce, že se i s mnichovským gigantem dá hrát. Adam Vlkanova a Jan Kliment snížili na přijatelných 2:4.

Ale pěkně od začátku. Deset nadějných minut utnula blesková akce ofenzivních es Bayernu. Sadio Mané se rozběhl zleva přes Milana Havla, narazil si s Goretzkou a před Staňkem zakončil s ledovým klidem. Havlův mizerný večer pokračoval o dvě minuty později. Plzeňský krajní bek za sebou nechal rozběhnutého Comana, ten naservíroval balon před prázdnou pro kapitána Müllera – 0:2.

Plzeňská pohroma pokračovala. Ve 25. minutě Kalvach špatně vystoupil na Müllera, ten vyslal pas zprava a Goretzka potřetí propálil Staňka – navrátilec do plzeňské brány si do té doby nepřipsal jediný úspěšný zákrok a jen vztekle nakopl míč zpátky do sítě.

Frustrovaný Jindřich Staněk po další inkasované brance • Foto Michal Beránek / Sport

Trenér Michal Bílek v tu chvíli stáhl Jana Kopice a do hry vyslal Erika Jirku, aby něco změnil na šíleně propustné pravé straně. Další střídání následovala hned o půli – do hry šli Pernica, Holík a Kliment místo Jemelky, Havla a Chorého, Plzeň zkusila rozestavení se třemi obránci. V ofenzivní fázi byla mnohem víc variabilní a nakonec dělala Bayernu problémy.

Nadějné „mikrodetaily,“ jak by některé situace nazval explzeňský kouč Adrian Guľa, Viktoria bohužel několikrát zazdila. Dvě, tři věci udělali domácí hráči výborně, ale tu následnou pokazili – třeba když Pavel Bucha skvěle zapresoval a vybojoval balon pro osamoceného Jhona Mosqueru, který ale gólmanovi Ulreichovi balon slabým pokusem odevzdal. Jako kdyby se lekl, že může vstřelit branku slavnému Bayernu…

Viktoria mnohem svěžejším výkonem po půli bavila fanoušky, od ní se musí odpíchnout. Pomohlo výrazné prostřídání a také fakt, že německý šampion též sáhl do sestavy a hráči za rozhodnutého skóre šetřili síly. Právě nadějné pasáže z druhé půle potřebuje Viktoria přenést do zbylých dvou utkání skupiny na Interu a proti Barceloně, aby nebyla za úplného otloukánka.

Viktoria po čtyřech kolech dlí na posledním místě skupiny C s nulou bodů a skóre 3:16. Za výrazné zlepšení ve druhé fázi utkání se ale od fanoušků dočkala zaslouženého aplausu.

Když se český mistr bude prezentovat takto, nikdo jeho snažení mezi evropskou smetánkou zpochybňovat nebude…