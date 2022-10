Nagelsmann ocenil českého soupeře: Chválím Plzeň, vyzdvihnu Klimenta

Jistý postup do jarní fáze Ligy mistrů dodá mnichovskému Bayernu potřebný klid. Trenér Julian Nagelsmann se po výhře 4:2 v Plzni na tiskové konferenci usmíval. Mladý kouč před středeční půlnocí trpělivě odpovídal i na nepříjemné otázky přítomných novinářů ohledně své budoucnosti u německého šampiona. Když přišla řeč na výkon domácích, velmi ocenil plzeňské vzedmutí po přestávce. „Fanouškům se to muselo líbit,“ pověděl mladý kouč.

Pomůže postup do osmifinále a zatím stoprocentní bilance v Lize mistrů atmosféře v týmu?

„Taková výhra je vždycky důležitá, obzvlášť venku. Máme dvanáct bodů ze čtyř zápasů v možná nejtěžší skupině Ligy mistrů, zajistili jsme si postup do osmifinále. Chceme skupinu vyhrát, je důležité, že teď máme klid na víkendový bundesligový zápas proti Freiburgu. Cíl postoupit ze skupiny jsme splnili a můžeme se začít připravovat na další utkání.“

Proč střídal tak brzy Thomas Müller?

„Kvůli problémům se zády. Ale nejde o nic dramatického, jen jsme nechtěli příliš riskovat.“

Potěšil vás dobrý nástup do zápasu?

„Je těžké přepínat do Ligy mistrů z domácí soutěže, obzvlášť, když se nám tam úplně nedaří. Hráči pracovali výborně, na hřišti realizovali to, co po nich chceme. Počtem vytvořených šancí na evropské scéně jsme na tom velmi dobře, někdy je to horší, jako třeba naposledy v lize v Dortmundu ve druhé půli. Dnes jsme ukázali, že umíme hrát koncentrovaně. Tým chválím, uhráli jsme ve skupině maximální počet dvanácti bodů, jsme v osmifinále a jsme spokojení.“

Čím si vysvětlujete polevení ve druhém poločase?

„Za druhý poločas si Plzeň zaslouží kompliment. Opravdu se velmi zlepšila, především bych vyzdvihl Klimentův výkon. Líbil se mi už v době, kdy hrál v bundeslize (2015/16 nastupoval za Stuttgart). Byl rozdílovým hráčem, aktivní, zaměstnával naši obranu. Chtěli jsme a museli střídat i s ohledem na víkendový zápas, v myslích hráčů hraje roli, když o půli vedete o čtyři góly. Ale chválím Plzeň, že do toho šla ve druhém poločase naplno a dosáhla výsledku, který se musel líbit i jejím fanouškům.“

Posílila se vaše trenérská pozice?

„Mezi mnou, Olim Kahnem (ředitelem Bayernu) a Hasanem Salihamidžičem (sportovní ředitel) nejsou žádné problémy, o všem společně diskutujeme a máme extrémně dobré vztahy. Všichni dáváme hodně rozhovorů. Jsem rád, že Kahn mě veřejně podpořil. Je dobré, že se takhle podpoříme navenek. Snad se o tomhle tématu (možné Nagelsmannovo odvolání) přestane mluvit, chceme, aby byl Bayern co nejúspěšnější, a takový zápas jako v Plzni k tomu pomůže.“