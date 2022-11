Potlesk pro mladíky z Plzně: bod s Barcelonou! Kouzlil patnáctiletý šikula

Obě strany si v Přešticích zahrály fotbal bez nervů. Barcelona přijela s postupem ze skupiny v kapse, také proto postavila zcela jinou jedenáctku, než jaká proti Plzni vyběhla v úvodním duelu v La Masii.

V základu Barcelony dostal šanci Lamine Yamal. Teprve patnáctiletý křídelník a obrovský talent, jenž už má za sebou i start za španělskou reprezentaci do devatenácti let. Na kraji hřiště i přes nízký věk předvedl výjimečné dovednosti. Ve druhé půli byl po krásném individuálním uvolnění velmi blízko gólového zakončení.

„Naživo jsem takový talent ještě neviděl, ale oproti Messimu možná má ještě co dohánět, ten snad o rok později už hrál v Barceloně v áčku,“ smál se po závěrečném utkání skupiny plzeňský trenér Ondřej Šiml.

Yamal, historicky nejmladší reprezentant Španělska v kategorii U19, se neustále nabízel do kombinace, vytříbenou levačkou skvěle držel balon a uvolňoval se do zajímavých příležitostí. Svůj výkon stupňoval po přestávce, se sedmičkou na dresu byl na pravé straně hřiště nejaktivnějším hráčem na place. Hrozil do posledních vteřin zápasu, kdy Viktoria přežila stoprocentní šanci Barcelony.

„Ulevilo se mi, když to hráč Barcelony netrefil. Oběť kluků byla v zápase obrovská. Ve druhém poločase jsme se víceméně jen bránili, ale kluci to odmakali. Přijít v závěru o bod by pro nás bylo hrozné,“ dodal Šiml. „Za bod jsme určitě rádi, soupeř má ohromnou kvalitu, na míči nás překombinovali. My jsme se poctivě vraceli a neumožnili jim tolik šancí, jako u nich.“

Plzni z obvyklé sestavy vypadl na poslední chvíli stoper Jan Paluska, ani mezi náhradníky nemohl být vykartovaný ofenzivní šikula Milan Krůta. Další opory ale Viktoria nešetřila.

Domácí brankář chytal haškovským stylem

Zajímavé momenty viděli diváci na solidně zaplněných tribunách hned v úvodu. Už v šesté minutě šla Barcelona do vedení, z přímého kopu se prosadil Daniel Rodriguez. Domácí zareagovali o pět minut později – Alao Dabani ve vápně podržel balon a připravil ho pro Ondřeje Demla, jenž úspěšně zakončil povedenou akci.

Na hráčích se podepisovala únava z náročného programu, proti omlazenému týmu Barcelony scházela síla na aktivnější presink i větší tlak. Plzeňský výkon klesl ve druhém poločase a domácí nakonec brali konečnou remízu 1:1.

Mužstvo tradičně držel Viktor Baier. V prvním poločase zlikvidoval samostatný únik „Haškovským“ stylem podle zákroků české legendy z hokejové NHL. Na poslední chvíli vytěsnil míč reflexivně levou rukou, kterou máchl nad sebe a uchránil Plzeň od inkasované branky. Vytáhl se i dalším zajímavým zákrokem při šanci Barcelony v samotném závěru utkání.

Domácí odehráli lepší první poločas, po přestávce jim proti mladšímu soupeři docházela šťáva. Pavla Haška při zajímavém úniku zastavila obrana Barcelony nejspíš faulem, sudí ale penaltu nezapískal.

Plzeňští mladíci se rozloučili s Youth League pěti získanými body. Dvakrát ztratili pouze s milánským Interem, naopak výhru a remízu zapsali proti Bayernu.

„Nabírali jsme posutpem času zkušenosti, poslední zápasy bylo vidět, že nejsme ustrašení, jako ty první dva zápasy. Oddychli jsme si s trenéry, že to nějaké výsledky přineslo. Pro kluky to snad bude povzbuzující do další kariéry,“ věřil Šiml.

1. FC Barcelona 6 4 2 0 18:7 14 2. Inter Milán 5 2 1 2 10:12 7 3. Plzeň 6 1 2 3 8:15 5 4. Bayern Mnichov 5 0 3 2 11:13 3