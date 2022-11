Nabitý týden Plzně: obrat Barcelonu a odpárat Spartu. Gigant přijel s mladíky

Ještě jedno zamávání do kamery, ještě jedna výměna cenných dresů s velkými soupeři… A sbohem, evropská elito. Viktoria Plzeň se dnes večer slavnostně rozloučí s Ligou mistrů, asistovat jí u toho bude Barcelona – bez Roberta Lewandowského, který dostal volno, a bez minimálně dalších šesti zraněných hráčů a jednoho vykartovaného. Nastoupí nejspíš plno mladých, že by šance, jak na poslední chvíli urvat body? No jo, ale českému mistrovi se taky blíží víkendový hit proti Spartě…