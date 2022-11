Chorého příběh graduje, chválil ho i Xavi. Kvůli hattricku nechtěl střídat

Plzeň vydržela bez inkasované branky pouze šest minut, proti katalánskému favoritovi neustále doháněla ztrátu. Ale celý zápas bojovala, což ocenili i fanoušci v zaplněné Doosan Areně.

„Věděli jsme, že do zápasu půjdeme s tím, že nemáme vůbec co ztratit, že Barcelonu můžeme potrápit a je to jenom o nás. Fanoušci nás fantasticky podporovali, což jsme cítili. Ale Barcelona ukázala, v čem je silná, byla produktivnější. My jsme šance také měli, ale bohužel je neproměnili,“ hodnotil zápas plzeňský útočník Tomáš Chorý.

Hroťák Viktorie dvakrát svůj tým vrátil do zápasu, zkušené zadáky Barcelony v koncovce pořádně „týral“. V 51. minutě byl sražený ve vápně, následnou penaltu sám proměnil a snížil na 1:2. Barcelona zareagovala o tři minuty později, kdy zvýšil na 3:1 Ferrán Torres. Chorý podruhé skóroval po půlhodině hry, když uklidil do sítě povedený centr Adama Vlkanovy. Mladík Torre ale zpečetil výsledek na konečných 4:2 pro favorita utkání.

Olomoucký odchovanec v euforii předvedl originální gólovou oslavu. „Je to kvůli mé dceři a manželce. Máme oblíbenou písničku Meleme, meleme kávu, tak to bylo pro ně,“ usmíval se Chorý. „Je to nezapomenutelné a určitě na to budu vzpomínat hodně dlouho. Ještě si to s kluky teď rozebereme a něco si od nich poslechnu. Jsem za to moc rád,“ neskrýval spokojenost se dvěma zásahy na nejprestižnější evropské scéně.

Zápas mu sedl, už v prvním poločase trefil hlavičkou za stavu 0:1 břevno. Scházelo jen málo, aby proti jednomu z nejslavnějších klubů světa zvládl na poli Ligy mistrů hattrick.

„Určitě jsem na něj myslel, z placu se mi rozhodně nechtělo. Trenérovi jsem to říkal už ve chvíli, když jsem se šel napít. Ale jak přišla branka Pabla Torreho na 2:4, tak už asi nebyl důvod a stáhl mě. Samozřejmě to respektuju,“ dodal Chorý po utkání, které skončilo prohrou 2:4.

V Plzni si pozici útočné jedničky musel vybojovat, ale Chorý je zdatný válečník. Po letním Beauguelově odchodu převzal ofenzivní žezlo Viktorie, neustále na sobě pracuje. Zlepšil pohyb i techniku, obětavě pro tým maká v poli. V poslední době se dostal do skvělé formy a vylepšuje si statistiky – předchozí ligový duel ve Zlíně končil s bilancí 1+2. V sezoně už odehrál extrémní porci 26 zápasů s bilancí 11+4.

„Odvádí skvělou práci, je pro nás nesmírně důležitý. Prosazuje se střelecky, přidrží spousty balonů, má slušný pohyb na to, jak je velký. Pomůže také v defenzivě při standardkách. V téhle chvíli patří mezi nejlepší ligové útočníky,“ chválil jej plzeňský kouč Michal Bílek.

Chorý je nepříjemný pro každou obranu, postavou a důrazem se prosazuje proti jakýmkoliv stoperům. Problémy měl s disciplínou, ale i v této činnosti se zlepšil – v sezoně posbíral pouhé čtyři žluté karty. Pořádně zlobil i zkušené obránce Barcelony, což postřehl také trenér Xavi.

„Plzeň proti nám útočila velice dobře. Sbírala balony, dávala dlouhé nákopy na Chorého, který nám dělal velké problémy. K tomu standardky, rohy a další věci. Ale bylo to i vlivem toho, že jsme dělali individuální chyby,“ hodnotil někdejší slavný záložník katalánského klubu.

Chorý s plzeňským celkem nasměruje síly k závěrečným třem duelům podzimu, první na řadě už je v sobotu Sparta. „Koncentruju se na naše další zápasy. Je nejdůležitější, abychom to zvládali. Budeme se muset připravit na další ligové utkání,“ uzavřel Chorý krátce před středeční půlnocí, kdy se Plzeň rozloučila se svou čtvrtou účastí v Lize mistrů.