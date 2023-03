Bayern vs. PSG: zaženou v Paříži noční můru? Pod tlakem jsou oba trenéři

Kylian Mbappé naskočil do utkání s Bayernem až v 57. minutě • Reuters

Kylian Mbappé naskočil do utkání s Bayernem až v 57. minutě • Reuters

Kylian Mbappé naskočil do utkání s Bayernem až v 57. minutě • Reuters

Větší potupu nezažil. Nyní chce zahnat noční můru do kouta, zatím je v něm však on sám i jeho tým. Lionel Messi byl v srpnu 2020 na hřišti a kousal, že jeho Barcelona padla ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Bayernem 2:8. Šílenost…

„Ponížení bylo ohromné. Bude trvat dlouho, než se hanby klub zbaví. Tým kolem Messiho napsal možná nejtemnější kapitolu v barcelonské historii,“ napsal list La Vanguardia.

Argentinec už válí na jiné adrese, stal se šperkem ve sbírce katarských majitelů St. Germain. Zároveň však také (v jejich očích) klíčovou zbraní pro ovládnutí Champions League. Čert vem tituly ve francouzské lize, šejkové myslí výš. Jenže hned čtyřikrát v posledních šesti letech skončil tým už v osmifinále, tedy v aktuální fázi.

Také nyní je to blízko kvůli výsledku v prvním utkání. „Měli jsme tam téměř půlhodinovou pasáž, v níž jsme byli mnohem lepší,“ utěšoval se přes domácí krach kouč Christophe Galtier. Co má asi říkat, když je vlastně jasné, že u mužstva skončí, pokud nepřinese do Paříže pohár pro šampiony?

Bylo to však jinak. Hosté dominovali, domácí se přes atomovou ofenzivu chtěli k úspěchu probránit, což se ukázalo jako bláhová představa, čekání na ránu do vazu, již nakonec zasadil odchovanec PSG Kingsley Coman. Na něj má Messi, mimochodem, trošku pifku. Ve finále mistrovství světa ho „odrzlý“ mladík připravil o míč a pomohl tuze zdramatizovat velký zápas. V Kataru nakonec slavil Argentinec, v Champions League je míč na straně Bayernu.

Pomoci mu může i fakt, že je mimo hru Neymar. Hvězda má zraněný kotník (do konce sezony už nenastoupí), operaci absolvuje v Dauhá, kam Bayern i PSG létají na soustředění. V místní akademii Aspire se pravidelně chystají během krátké zimní pauzy.

Uvidí se, zda bude scházet. Sestava bude bez něj pracovitější, usilovnější. Ještě více prostoru získal expres Kylian Mbappé. „Hraje krásně i efektivně. Myslím, že celý svět i já milujeme sledovat, jak hraje fotbal. My ho nebudeme sledovat, ale rušit. Pokud náš plán vyjde, moc zábavy si neužije,“ vzkázal francouzské hvězdě matador Bayernu Thomas Müller.

Strategii stvoří trenér Julian Nagelsmann, jenž je podobně jako pařížský kolega pod tlakem. Bayern totiž v Bundeslize nedominuje jako v minulých letech. Postup přes PSG pětatřicetiletý kouč potřebuje. Ale to Messi a spol. také.