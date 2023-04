Zaberou Osimhen a spol.? Fanoušci Neapole kazili soupeři spánek zpěvem

Letos je tomu již 34 let, co božský Diego přivezl do města pod Vesuvem trofej pro vítěze Poháru UEFA. A zatímco pouze o rok kratší čekání na mistrovský titul letos Partenopei s největší pravděpodobností ukončí, jejich evropská jízda se ocitá nad propastí. Do Neapole totiž zavítá AC Milán. Druhý nejúspěšnější tým v historii Ligy mistrů, jemuž Neapolitánci v předešlých dvou soubojích nedokázali vstřelit gól, má navíc výhodu jednogólového náskoku.

Ba co víc, když se Rossoneri objevili v Neapoli zkraje měsíce, zvítězili zde jasně 4:0. Na stadionu Diega Maradony tehdy probíhal tichý protest neapolských ultras. Ti však již zakopali válečnou sekyru s majitelem Aureliem de Laurentiisem a v odvetě čtvrtfinále budou rozhodně slyšet. Ochutnávku nabídli již v noci před očekávaným duelem. U hotelu, kde Milánští přespávali, odpalovali ohňostroje a hlasitě zpívali.

„Budeme jejich pomoc potřebovat. Pro náš výkon jsou stěžejní,“ je si vědom důležitosti podpory tribun Luciano Spalletti.

Trenér Neapole se na rozdíl od prvního duelu může spolehnout i na Victora Osimhena. Nigerijského kanonýra, jenž v aktuálním ročníku nasázel ve třiceti zápasech pětadvacet branek. Vůbec poprvé se tak postaví Rafaelu Leaovi. Nejlepšímu hráči Serie A v minulé sezoně.

„Jsou si podobní v tom, že jsou neustále v náběhu, jsou šikovní v situacích jeden na jednoho a navíc jsou vysocí a silní. Bude skvělé sledovat jejich souboj,“ těší se Spalletti na souboj hvězd.

Ještě větší očekávání však leží na bedrech Chviči Kvaraccheliji. Gruzínský křídelník, jemuž Neapolitánci pro jeho technické schopnosti přezdívají Kvaradona, tento měsíc stále čeká na svůj první gól či asistenci. Měl by to být přitom právě on, kdo bude tým táhnout v nejtěžší fázi sezony.

„Je to bezesporu objev roku, ale v poslední době z něj již nejde takový strach. Obránci jej totiž mají mnohem lépe přečteného,“ všiml si Arrigo Sacchi, legendární trenér Rossoneri.

Jeho nástupce, Stefano Pioli, pošetřil před odvetou takřka celou základní sestavu. Při remíze 1:1 v Boloni nastoupila kromě brankáře Mikea Maignana kompletně obměněná jedenáctka.

„Hrajeme spoustu zápasů a času na oddych je málo. Navíc svým hráčům důvěřuji. Do odvety jdeme s výhodou jednoho gólu, což není moc, ale dává nám to jisté možnosti. Bude to však bezpochyby velice vyrovnané utkání jako vždy,“ tuší Pioli, pro nějž bude případné vítězství již 100. na lavičce AC Milán.

Jeho tým je připraven i na případné prodloužení či pokutové kopy.

„Penalty jsme trénovali, ale to jistě i Neapol. Musíme předvést nejlepší možný výkon. Dobře to víme, ale zároveň cítíme, že toho jsme schopni,“ dodává klid všem fanouškům Diavolo, Pioli.

Arrigo Sacchi mu i přesto dal jasné doporučení.

„To nejhorší, co by Rossoneri mohli udělat, je zaparkovat autobus a bránit náskok z prvního zápasu. Musí se prezentovat svou hrou. Obzvlášť, když jde o Ligu mistrů,“ nabádá legendární trenér. Poslechne ho Pioli?