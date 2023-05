City týrali Real. Čtyři trefy, Haaland za nula. Guardiola pustil emoce

Jack Grealish centruje balon do vápna • Reuters

Haaland se pověsil do vzduchu a byla z toho šance • Reuters

Erling Haaland zabalený v norské vlajce po postupu do finále LM • Reuters

Pep Guardiola po postupu do finále Ligy mistrů se Citizens • ČTK / AP / Jon Super

Citizens slaví postup do finále LM • ČTK / AP / Jon Super

Pep Guardiola slaví se Citizens postup do finále LM • Reuters

Pep Guardiola prožil jeden z nejemotivnějších odkoučovaných zápasů. Herní plán vycházel španělskému odborníkovi od prvních vteřin mistrovsky. Real si v odvetě na City ani neškrtl, trpěl pod drtivým presinkem a přesnou, rychlou kombinací.

Hlavičkové zakončení Erlinga Haalanda dvakrát bravurně zlikvidoval Thibaut Courtouis, tutovku ve druhé půli mu belgický gólman vytěsnil na břevno. Branky nakonec střílel Bernardo Silva. Dvakrát snadno zakončil ve vápně akce, které plynuly z drtivého tlaku City. Třetí si po standardce srazil do vlastní sítě Eder Militao, čtvrtý zásah přidal v samém závěru střídající Julián Álvarez. Norský šutér se stejně jako v Madridu neprosadil, vzhledem k postupu do finále mu to po zápase ale příliš nevadilo.

Především v klíčovém úvodu existoval na place jediný mančaft. Stačilo se podívat na statistiky z první půle – 71:21 na držení míče, 13:1 na střely, 5:1 na rohy, 74:22 na útoky. Šlo o absolutní dominanci Guardiolovy nažhavené letky, na níž nemohl ani slavný Real nijak reagovat.

Toni Kroos sice napálil břevno, Real po přestávce lehce srovnal hru. Jenže pozdě, domácí si s přehledem hlídali výsledek, jaký v odvetné partii potřebovali. Bez větších problémů drželi náskok, navíc přidali třetí i čtvrtou branku a těší se na finále proti Interu.

Citizens zůstávají ve hře o tři poháry, ten z Champions League klubu jako jediný z velkých trofejí schází. Guardiola došel s mužstvem nejdál do finále, na jaře 2021 podlehl Chelsea. Ligu mistrů ovládl dvakrát s Barcelonou, naposledy v roce 2011.

Španělský kouč si triumf nad Realem ohromně užíval. Po vstřelených brankách hecoval publikum, dával najevo, jak moc mu na důležitém úspěchu záleží. Po závěrečném hvizdu se bouřlivě objímal se svými hráči a vychutnával si potlesk publika.

„První poločas měl obrovské tempo, což bylo na některých hráčích po přestávce znát. City jsou rozjetí, pro trofej si letos pravděpodobně konečně jdou. Zasloužené vítězství,“ vystihl ve studiu Nova Sport 3 jeden z hostů Roman Bednář, bývalý útočník Sparty. „Dnešní Real nebyl takový, na jaký jsme zvyklí. Nešlo jim to, nedokázal udeřit,“ přidal se z dalších hostů, bývalý gólman Kamil Čontofalský. „Modrič, Kroos, dneska to nebyli oni, byli pozdě u balonu, tempo bylo příliš vysoké,“ doplnil své kolegy bývalé obránce Martin Jiránek.