Haaland, zaseknutý klíč k LM: Góly vyměním za TREBLE. Čím pomáhá?

Před sobotním finále se na něj stahuje největší pozornost. Logicky. Erling Haaland. 22 let, útočník, Manchester City. Bilance: 52 zápasů, 52 gólů. Blonďatý tank s culíkem, aktuálně nejlepší hráč světa. Taky útočník, jenž se před finále Ligy mistrů s Interem trefil v uplynulých sedmi zápasech pouze jednou. „Jediné, co mě zajímá, je vyhrát poslední zápas sezony,“ odmítl tlak norský šutér.

Manchester City na jaře valí v těžko dosažitelném módu. Uzmul titul v Premier League, ve finále FA Cupu skolil městského rivala z United. Poprvé pod Pepem Guardiolou může uzmout i třetí velkou trofej, ušatý pohár pro šampiona Ligy mistrů.

„Půjde o něco speciálního, velký moment v kariéře. Vnímám odpovědnost. Každý ví, že jsem přišel do týmu, který beze mě vyhrál kromě Ligy mistrů všechny trofeje. Je to jeden z důvodů, proč jsem tady. Věřím, že jsme dobře připraveni a dokážeme to. Na hřišti pro to udělám všechno,“ vyprávěl Haaland anglickým novinářům před odletem na finále do Istanbulu.

V dresu Citizens prožívá nejlepší sezonu kariéry. Stačí se podívat na úchvatná čísla, kterými ve 22 letech boří všemožné rekordy. Premiérový rok na Ostrovech znamená celkem 36 branek v lize, 12 v Lize mistrů a čtyři v domácích pohárech. Celková bilance? 52 zápasů a v nich 52 gólů, k tomu devět asistencí.

„Samozřejmě vím, kolik gólů jsem dal, kolik zápasů odehrál, ale moc se na statistiky nedívám. Nemyslím na ně. Jediné, co mě zajímá, je vyhrát poslední zápas sezony,“ poznamenala norská megastar.

S ledovým klidem odpálil i poznámku, že se v posledních týdnech střelecky zasekl. V sedmi zápasech skóroval pouze na hřišti Evertonu, neprosadil se ani v jednom semifinále Ligy mistrů proti Realu. „Taky se musíte dívat na asistence a jak góly připravujeme,“ pousmál se před reportéry.

Haaland se nedostává tolik k míči, třeba v posledním finále proti United zůstával hodně času odříznutý. Jenže neustále na place pracuje. Odskočí do meziprostoru a zapojí se do kombinace, ve sprintu trhá obranu soupeře, k čemuž nepotřebuje být neustále na balonu.

Strategie City nevelí za každou cenu Haalanda využívat. Norský tank strhává pozornost svými náběhy, oproti předchozím sezonám vylepšil hru hlavou i zády k bráně. Také není sobec, třeba když ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Bayernu nádherně připravil branku na 2:0.

Výtečně si rozumí s Kevinem De Bruynem a dalšími parťáky, kteří mu poskytují potřebný servis, A sami těží z toho, že obrany soupeřů se soustředí především na téměř dvoumetrového chasníka s číslem devět. „Všechny své góly vyměním za treble,“ zdůraznil před velkým finále proti Interu.